Prefeito de Canela prestigia Expointer, participa de reuniões e visita estandes de agroindústrias

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, prestigiou nesta quarta-feira, dia 3, a 48ª edição da Expointer, maior exposição agropecuária a céu aberto da América Latina, tradicionalmente realizada em Esteio. Na oportunidade, Gilberto participou da assembleia de prefeitos da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e da reunião da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), e também visitou o pavilhão da Feira da Agricultura Familiar.

Durante a visita ao evento, o chefe do Executivo canelense também esteve no ato de assinatura da portaria do Governo Federal, construída em parceria com o Governo do Estado, para que o Rio Grande do Sul seja o estado-piloto do programa de fortalecimento do turismo rural no país. Com isso, os agricultores familiares e produtores rurais poderão ser incluídos no sistema nacional de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo.

“Como administrador de um município que enxerga no meio rural um caminho para desenvolver ainda mais a economia, vejo nesse programa um grande incentivo para os nossos agricultores e produtores familiares. Vai alavancar o turismo no RS e, Canela, por sua vez, também poderá colher frutos disso”, destacou o prefeito.

Gilberto Cezar também participou de reuniões com secretários estaduais e deputados na Casa Branca da Expointer durante a quarta-feira, levando pautas do interesse de Canela, visando investimentos no município e apoio em projetos e eventos.

Agroindústrias canelenses na Feira de Agricultura Familiar

Três agroindústrias sediadas em Canela estão participando da 48ª Expointer, com a exposição de seus produtos. São elas: Canela Sabor Rural, Queijaria Alvorada Missioneira e Sítio das Goiabeiras. Os empreendimentos são referências nas suas áreas.

O Sítio das Goiabeiras, da localidade de Canastra, produz doces com pouco ou nenhum açúcar, feitos com frutas frescas. A Queijaria Alvorada Missioneira oferece queijos artesanais que já foram premiados diversas vezes pela qualidade, como o queijo Yamandu e o Haus, medalhas de ouro e de prata, respectivamente, no Prêmio Queijo Brasil. E a agroindústria Canela Sabor Rural, do Morro do Calçado, estreante na Expointer, trabalha com produtos à base de farinha, como massas frescas, bolachas, pães e cucas.

O prefeito Gilberto Cezar, que visitou a Feira de Agricultura Familiar nesta quarta, ressaltou o orgulho em ver a produção de Canela em destaque no evento. “Que outros empreendimentos da nossa cidade se inspirem para se qualificarem e também estarem aqui na Expointer nos próximos anos. O Poder Público valoriza e apoia os nossos pequenos produtores, que tanto contribuem com a economia da nossa cidade”, destacou. Atualmente, o município possui oito agroindústrias registradas e uma em fase de regularização.

A presença dos empreendimentos foi oportunizada pelo Departamento de Agricultura da Prefeitura Municipal, que organizou excursão, a participação no evento e está acompanhando as agroindústrias no local, dando o suporte necessário. Também é oferecido suporte através do fomento às políticas públicas e do trabalho junto ao Governo do Estado para obter o Selo Susaf para as agroindústrias de produtos de origem animal poderem comercializar em todo o território gaúcho.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela