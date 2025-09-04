Presidente da Câmara recebe Capitão da Brigada Militar para tratar de segurança pública em Canela

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu nesta quinta-feira, 4, a visita de cortesia do Capitão Marcelo Júnior Montini, comandante da Brigada Militar no município.

Durante o encontro, foram debatidos diversos pontos relacionados à segurança pública em Canela, incluindo o fortalecimento das ações de prevenção, a aproximação da comunidade com a Brigada Militar e estratégias para ampliar a presença policial em diferentes regiões da cidade.

Caputo destacou a importância da parceria entre o Legislativo e as forças de segurança: “É fundamental mantermos este diálogo constante com a Brigada Militar, que desempenha um papel essencial na proteção e no bem-estar dos canelenses. A Câmara está sempre aberta para contribuir no que for necessário em prol da segurança da nossa população”, ressaltou o presidente.

O Capitão Montini, por sua vez, agradeceu a receptividade e reforçou o compromisso da Brigada Militar em seguir atuando de forma integrada com as demais instituições públicas e a sociedade civil, buscando sempre a melhoria da segurança no município.