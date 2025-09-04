Setembro Amarelo | Ambientes de trabalho: atenção para prevenir o adoecimento mental

Foi-se o tempo em que falar de saúde mental no ambiente de trabalho era assunto proibido. Hoje, além de ser recomendado, é uma determinação da Lei Federal nº 14.311/2022 e da Norma Regulamentadora nº 1, que passaram a exigir, a partir deste ano, que as empresas promovam ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis. Essas legislações vão ao encontro do que especialistas em saúde mental já têm declarado há algum tempo, de que os espaços corporativos também são lugares para se tratar do tema.

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, no ano passado, mais de 472 mil licenças médicas foram concedidas no Brasil tendo questões psicológicas como motivação – um aumento de 68% em dez anos. O mesmo levantamento mostra que a saúde mental é a terceira maior razão para afastamentos. Por isso, a especialista na Gerência de Saúde Mental do Sesi/Fiergs, Graziela Alberici, afirma que as empresas precisam ficar mais atentas aos seus colaboradores para prevenir o adoecimento mental e propor práticas e atividades que possam tornar o espaço de trabalho mais saudável.

A capacitação dos líderes das empresas para lidar com situações envolvendo a saúde mental é um dos pontos-chave para mudar a cultura organizacional sobre o assunto. Graziela Alberici destaca também que as corporações podem ainda propor campanhas e promover palestras que abordem o tema, de forma a levar mais informação para os seus funcionários. “Existe um trabalho forte a ser feito nas empresas para que os trabalhadores entendam que é seguro falar de saúde mental com seus pares. Quanto mais cedo as pessoas entenderem que precisam de ajuda, menor o risco de se afastarem do trabalho, e assim todos ganham”, destaca a psicóloga.

Canela discute formas de melhorar os ambientes organizacionais

Recentemente aconteceu no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica, o “Cidica Talks” do mês de agosto, que teve como tema o bem-estar no ambiente de trabalho e mediação da gerente de Operações do Sesi/Encosta da Serra, Viviane Paloschi de Lima. Ela abordou no encontro algumas práticas que podem ajudar as empresas a tornar os ambientes corporativos psicologicamente mais saudáveis.

Viviane destaca que é fundamental observar o espaço de trabalho, as relações, o clima interno e a cultura da organização para perceber quando a saúde mental dos colaboradores começa a ser afetada. “Queda de produtividade e irritação podem ser alguns sinais de que aquele colega não está bem, e o líder precisa estar preparado para fazer uma autoavaliação e chamar essa pessoa para conversar, sem preconceitos”, sugere. Ela aponta que um dos caminhos é o desenvolvimento das lideranças com um foco mais humanizado para o acolhimento dos funcionários, não apenas técnico, e que isso pode fazer muita diferença.

Dicas para uma boa saúde mental do trabalhador

– Faça pausas. Um respiro em meio a um ritmo muito frenético de trabalho pode ajudar no descanso da mente;

– Se desconecte da tecnologia por alguns momentos;

– Pratique atividade física, tenha momentos de lazer, socialize;

– Observe a qualidade do sono. É necessário dormir bem para manter boa saúde física e mental;

– Avalie se emendar jornadas de trabalho por um pequeno retorno financeiro valerá a pena a longo prazo, e se você tem condições físicas e mentais para seguir;

– Observe seu emocional. Se tiver dificuldade em resolver alguma situação interna, procure ajuda;

– Saiba que não está sozinho. A rede pública de saúde de Canela oferece atendimento psicológico gratuitamente e não é vergonha buscar auxílio.



Programação em Canela

O cuidado com a saúde mental norteará uma série de atividades até o final deste mês em Canela, em alusão ao Setembro Amarelo, organizadas pela Prefeitura. Rodas de conversa em diferentes espaços públicos, como em escolas e nos postos de saúde, trabalham com a comunidade a promoção do bem-estar mental e a prevenção ao suicídio. O objetivo das ações é sensibilizar os canelenses para o tema e divulgar a oferta de serviços disponíveis na rede pública. Como destaque da programação está a Caminhada de Promoção à Vida, marcada para o dia 10 de setembro, em referência ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A programação completa do Setembro Amarelo em Canela pode ser conferida aqui.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

