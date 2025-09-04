Space Adventure Canela celebra o “Mês dos Gaúchos” com programação cultural e promoção

Agenda contempla atividades para todas as idades com danças, música boa e rodas de chimarrão; nascidos no Rio Grande do Sul têm desconto nos ingressos

Em setembro, o Space Canela preparou uma série de atrações para toda a família em comemoração ao Mês dos Gaúchos. De 12 a 26, a exposição vai unir tradição, cultura e astronomia com apresentações de invernadas artísticas, grupos de dança gaúchos, rodas de chimarrão e degustações de vinhos da serra, tudo em meio ao universo espacial.

Também ao longo de todo o mês, os visitantes nascidos no Rio Grande do Sul terão 20 % de desconto no combo de ingressos adquiridos pelos canais oficiais (site, Central, PDVs e Trade). Para ter direito ao benefício, basta apresentar o RG comprovando a naturalidade na bilheteria.

Confira a programação:

11/09 – Quinta-feira – 13h30

Apresentação Invernada Infantil Escola Evaldo Port

12/09 – Sexta-feira – 11h

Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha – Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade

12/09 – Sexta-feira – à tarde

Degustação de vinhos Jolimont – Vinícola referência na Serra Gaúcha, apresenta rótulos premiados da região de Gramado e Canela.

19/09 – Sexta-feira – 11h

Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha – Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade

19/09 – Sexta-feira – 15h

Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco – Grupo musical de Canela que valoriza a música de raiz gaúcha em um ambiente descontraído de roda de chimarrão.

20/09 – Sábado – 14h

Apresentação Invernada Os Tapejaras – Conjunto tradicional de arte e cultura regional.

20/09 – Sábado – 15h

Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco -continuação das atividades culturais com roda de música e chimarrão.

21/09 – Domingo – à tarde

Degustação de vinhos Jolimont – experiência de sabores com rótulos da vinícola de Canela.

26/09 – Sexta-feira – durante o dia

Degustação de vinhos Jolimont – Encerramento da programação com a vinícola canelense.

Ainda em alusão ao principal feriado do estado, que celebra a Revolução Farroupilha, o Space Adventure organizou um espaço temático com curiosidades sobre gaúchos que se destacaram na astronomia e no espaço ao longo dos anos, entre eles: a estudante de astrofísica da UFRGS Isadora Stefanhak Costa Arantes, embaixadora da NASA no Lunar and Planetary Science Conference; o fotógrafo Gabriel Zaparolli, que registrou no RS o cometa mais brilhante de 2025; e o Grupo de Astrofísica da UFSM, selecionado para utilizar o Telescópio James Webb – o mais moderno já lançado pela agência espacial.

Sobre Space Adventure Canela

Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela guarda o segundo maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos com mais de 270 peças originais. Conta também com salas interativas que permitem ao público “viver a experiência” de decolagem, alunissagem (pouso na lua) e conhecer mais sobre a rotina fora da terra – como os tripulantes dormem, comem e passam o tempo no espaço. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G (gravidade) enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires, Planetário e fotos temáticas.

Serviço:

*As atividades culturais são gratuitas para os visitantes que estiverem no Space e podem ser alteradas em razão das condições climáticas.

Promoção: 20% de desconto para nascidos no RS – Ingressos de R$129.90 por R$103,90. Para mais informações e regras acesse: www.spaceadventure.com.br

Horário: todos os dias, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Endereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.

Siga nossas redes para saber mais: @spaceadventurebr