Space Adventure Canela celebra o “Mês dos Gaúchos” com programação cultural e promoção

Agenda contempla atividades para todas as idades com danças, música boa e rodas de chimarrão; nascidos no Rio Grande do Sul têm desconto nos ingressos
Em setembro, o Space Canela preparou uma série de atrações para toda a família em comemoração ao Mês dos Gaúchos. De 12 a 26, a exposição vai unir tradição, cultura e astronomia com apresentações de invernadas artísticas, grupos de dança gaúchos, rodas de chimarrão e degustações de vinhos da serra, tudo em meio ao universo espacial.
Também ao longo de todo o mês, os visitantes nascidos no Rio Grande do Sul terão 20 % de desconto no combo de ingressos adquiridos pelos canais oficiais (site, Central, PDVs e Trade). Para ter direito ao benefício, basta apresentar o RG comprovando a naturalidade na bilheteria.
Confira a programação:
11/09 – Quinta-feira – 13h30
Apresentação Invernada Infantil Escola Evaldo Port
12/09 – Sexta-feira – 11h
Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha – Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade
12/09 – Sexta-feira – à tarde
Degustação de vinhos Jolimont – Vinícola referência na Serra Gaúcha, apresenta rótulos premiados da região de Gramado e Canela.
19/09 – Sexta-feira – 11h
Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha – Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade
19/09 – Sexta-feira – 15h
Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco – Grupo musical de Canela que valoriza a música de raiz gaúcha em um ambiente descontraído de roda de chimarrão.
20/09 – Sábado – 14h
Apresentação Invernada Os Tapejaras – Conjunto tradicional de arte e cultura regional.
20/09 – Sábado – 15h
Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco -continuação das atividades culturais com roda de música e chimarrão.
21/09 – Domingo – à tarde
Degustação de vinhos Jolimont – experiência de sabores com rótulos da vinícola de Canela.
26/09 – Sexta-feira – durante o dia
Degustação de vinhos Jolimont – Encerramento da programação com a vinícola canelense.
Ainda em alusão ao principal feriado do estado, que celebra a Revolução Farroupilha, o Space Adventure organizou um espaço temático com curiosidades sobre gaúchos que se destacaram na astronomia e no espaço ao longo dos anos, entre eles: a estudante de astrofísica da UFRGS Isadora Stefanhak Costa Arantes, embaixadora da NASA no Lunar and Planetary Science Conference; o fotógrafo Gabriel Zaparolli, que registrou no RS o cometa mais brilhante de 2025; e o Grupo de Astrofísica da UFSM, selecionado para utilizar o Telescópio James Webb – o mais moderno já lançado pela agência espacial.
Sobre Space Adventure Canela
Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela guarda o segundo maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos com mais de 270 peças originais. Conta também com salas interativas que permitem ao público “viver a experiência” de decolagem, alunissagem (pouso na lua) e conhecer mais sobre a rotina fora da terra – como os tripulantes dormem, comem e passam o tempo no espaço. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G (gravidade) enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires, Planetário e fotos temáticas.
Serviço:
*As atividades culturais são gratuitas para os visitantes que estiverem no Space e podem ser alteradas em razão das condições climáticas.
Promoção: 20% de desconto para nascidos no RS – Ingressos de R$129.90 por R$103,90. Para mais informações e regras acesse: www.spaceadventure.com.br
Horário: todos os dias, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.
Endereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.
