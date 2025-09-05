Setembro Amarelo | Casa Vitória ajuda mulheres a resgatar a saúde mental e a esperança

*Maria (nome fictício) queria estudar e ser professora, mas com 17 anos conheceu o homem que mudaria sua vida através da violência. Em pouco tempo de relacionamento, ela já não ia mais à escola e o desejo de ter uma profissão foi ficando cada vez mais distante. Até que um dia, cansada de sofrer tantos abusos, Maria buscou ajuda na rede de proteção social da cidade e conseguiu sair daquela situação que vivia há vários anos, e pôde, enfim, voltar a acreditar no seu futuro.

Essa poderia ser a história de tantas mulheres que chegam à Casa Vitória, em Canela, com a vida e a saúde mental fragilizadas. No local, encontram amparo, tratamento psicológico e assistencial, além da chance de recomeçar. Neste Setembro Amarelo, dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio, a Prefeitura reforça a importância de olhar com atenção para a saúde emocional das mulheres que sofrem com a violência doméstica, pois elas são as maiores impactadas psicologicamente.

Segundo dados do estudo “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados”, da Fundação Perseu e do Serviço Social do Comércio (Sesc), divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), uma em cada cinco mulheres já sofreram algum tipo de violência cometida por um homem e, nesse sentido, eles são responsáveis por mais de 80% dos casos reportados no Brasil. Esses dados mostram que a prática não deixa apenas marcas físicas, mas é um dos principais fatores de risco para a depressão, a ansiedade e até a ideação suicida, principalmente entre as mulheres vítimas de violência doméstica.

Na Casa Vitória, outro fator observado entre a maioria das vítimas é a faixa etária. Grande parte das mulheres têm entre 18 e 22 anos, repetindo padrões familiares de violência. A psicóloga Denize Kochi explica que “ao chegar para o primeiro atendimento, essas jovens estão extremamente fragilizadas, muitas vezes sem conhecer sua própria identidade. Nosso trabalho é ajudá-las a ressignificar suas histórias e resgatar a esperança de viver”.

Denize acrescenta, ainda, que todas as violências (física, psicológica, patrimonial, sexual e moral) têm impacto no psicológico dessas mulheres, por isso, o acompanhamento contínuo é fundamental para que consigam reconstruir sua vida e a saúde mental.

Espaço de cura e acolhimento

Para chegar na Casa Vitória, a mulher pode ser encaminhada pelo Poder Judiciário; buscar espontaneamente ou ser encaminhada por serviços de saúde, assistência ou educação. No primeiro contato, recebem orientações da assistente social que encaminha as necessidades daquela mulher – se tem lugar para ficar enquanto o agressor não é intimado a deixar a residência; se tem filhos envolvidos; se precisa solicitar algum benefício; etc. Cumprida essa etapa, elas iniciam os atendimentos psicológicos, quando cada história é escutada com cuidado, em busca de ferramentas para ajudá-las a se reconstruir.

O tratamento psicológico das mulheres vítimas de violência doméstica inclui resgatar projetos de vida esquecidos, incentivar momentos de autocuidado e, principalmente, reforçar o quanto aquela mulher é forte. “Conforme ela nos conta sua história, buscamos mostrar o quanto ela já foi corajosa ao sobreviver à violência. Trabalhamos para que volte a sonhar e a acreditar que pode ter uma vida mais feliz e digna”, relata a psicóloga Denize.

A Casa Vitória é literalmente uma casa no pleno sentido da palavra, o que é fundamental para o processo de cura dessas vítimas, que precisam de um ambiente amigável e acolhedor no momento turbulento que vivem. Por isso, a instituição desenvolve um trabalho de extrema importância para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica em Canela. Lá elas encontram ajuda psicológica, mas também um lugar para ficar enquanto se preparam para retomar suas vidas.

Casa Vitória em números

Desde a criação em setembro de 2021 até agosto deste ano, a instituição realizou mais de 1.065 atendimentos e 79 abrigamentos, acolhendo também 61 crianças que acompanhavam as vítimas.

Busque ajuda, você não está sozinha!

Sair de uma relação abusiva pode ser bastante difícil, mas não impossível. Neste Setembro Amarelo, lembramos que a vida importa, os sonhos importam e você importa.

Alguns passos que podem ajudar, segundo profissionais:



– Pense na sua história, em tudo que você passou desde a infância até a atualidade, e lembre de quantas vezes foi forte e venceu situações difíceis;

– Resgate seus projetos de vida e volte a sonhar com eles;

– Separe momentos do dia para cuidar de si mesma;

– Procure ajuda, pois pedir apoio é um ato de coragem.

A rede pública de saúde e de assistência de Canela está disponível para auxiliar. Encontre apoio nos seguintes locais:

UBS: São Luiz: 3282-5115; Canelinha: 3282-5116 ; Santa Marta: 3282-5112; Leodoro: 3282-5117 e Central: 3282-5119.

Caps: Rua São Francisco, nº 180, Canela

Horário: 7h às 17h.

Telefones: (54) 3282-5159 / (54) 9 9112-8691 (WhatsApp).

E-mail: caps@canela.rs.gov.br

Casa Vitória: (54) 8121-5174

CVV: telefone 188 ou pelo site: www.cvv.org.br

Texto e foto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela