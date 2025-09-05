Setembro Amarelo | Importância do diálogo como prevenção ao suicídio é tema de palestra no HCC

Integrando a programação do Setembro Amarelo: mês de prevenção ao suicídio, a Secretaria de Saúde de Canela promoveu uma palestra para os profissionais do Hospital de Caridade de Canela (HCC), na manhã desta sexta-feira, dia 5.

Abrindo o evento o secretário de Saúde, Jean Spall, destacou o trabalho de reestruturação que está sendo realizado na saúde mental do município, ressaltando a importância do evento, que tem como objetivo, resgatar vidas.

A palestra foi ministrada pelo psicólogo Milton Cazassa e teve como tema: “Conversa com quem gosta de compartilhar”, que abordou a importância do diálogo, que permite que as pessoas compartilhem suas experiências e sentimentos, promovendo a empatia e o acolhimento. Ele destacou ainda que a abertura para conversas pode quebrar barreiras, facilitando a busca por ajuda, criando um ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre suas dificuldades, dessa forma sendo uma importante ferramenta para a valorização da vida e diminuição dos casos de suicídio.

Também participaram do encontro, o secretário adjunto de Saúde, Emanuel Messias Morais, a coordenadora da Saúde Mental de Canela, Tânia Aguiar, o delegado da Polícia Civil de Canela, Vladimir Medeiros, a coordenadora pedagógica de Educação Inclusiva, Alexandra Renck e demais representantes municipais.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

