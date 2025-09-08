Canela oferece vagas para cursos gratuitos do RS Qualificação em parceria com o Senac

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica) está com vagas abertas para dois cursos gratuitos do RS Qualificação, oferecidos pelo Senac: Técnicas de Atendimento e de Excelência para Garçom e Técnicas do Serviço de Camareira em Meios de Hospedagem.

Os cursos são destinados a moradores de Canela, com 18 anos ou mais e com ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas até o dia do início do curso. As opções disponíveis são:

Técnicas de Atendimento e de Excelência para Garçom

Duração: 42 horas

Horário: manhã (8h às 12h) e tarde (14h às 18h)

Início: 10/09

Conteúdo: práticas seguras na manipulação de alimentos, uso correto da comanda, tipos e conceitos de cardápios e cartas, entre outros.

Técnicas do Serviço de Camareira em Meios de Hospedagem

Duração: 40 horas

Horário: tarde (14h às 18h) e noite (18h às 22h)

Início: 09/09

Conteúdo: apresentação pessoal e postura profissional, segurança no trabalho, normas e tipos de equipamentos de proteção individual (EPIs), entre outros temas.

O Cidica está localizado na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (54) 3282-5167.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela