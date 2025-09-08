Equipe canelense Bola 8/R7 é campeã da Supercopa Casa Blanca

A equipe canelense Bola 8/R7 sagrou-se campeã da Supercopa Casa Blanca, que reuniu as melhores equipes da Encosta e da Serra Gaúcha. A final aconteceu na noite de sexta-feira, 5 de setembro, no Ginásio Carlinhos da Vila.
No confronto final, a equipe Bola 8/R7 superou a equipe Chinelinho de Três Coroas, pelo placar de 2×1. Dessa forma, a segunda colocação ficou com a equipe Chinelinho e terceiro lugar com a equipe Unidos Futsal de Gramado. A competição foi promovida pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).
PREMIAÇÃO
Campeão – Bola 8/R7
Vice-Campeão – Chinelinho
3º Lugar – Unidos Futsal
Disciplina – Nem Sei F.C.
Artilheiro – Renan Cardoso – Unidos Futsal – com 9 gols
Defesa Menos Vazada – Chinelinho – com 8 gols
Destaque da Final – Willian Azevedo
Destaque do Campeonato – Guilherme Brocker
Melhor Treinador – Daniel Model
SELEÇÃO DO CAMPEONATO
Goleiro – Vitor Carasai – Chinelinho
Fixo – Everton Zimienski – Chinelinho
Ala – Renan Cardoso – Unidos Futsal
Ala – Willian Azevedo – Bola 8/R7
Pivô – Mateus Costa – Bola 8/R7
Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela
Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela