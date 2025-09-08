Nativitaten terá novas cenas, músicas e ainda mais interatividade nos 40 anos do Natal Luz

Os preparativos para o 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, continuam em ritmo intenso. Após o encerramento do 53° Festival de Cinema, começou a montagem da estrutura para o espetáculo Nativitaten no Centro de Eventos Serra Park. O cronograma prevê que o palco estará concluído na próxima semana. Depois, inicia a montagem das arquibancadas. Além da montagem da estrutura física, a preparação dos artistas também está acelerada. “Já estamos com os ensaios em locais fechados. Em outubro, assim que finalizado o palco, ensaiaremos com todo elenco no local da apresentação”, afirma o diretor do espetáculo, Heitor Knorst.

O Nativitaten é um dos shows mais tradicionais e grandiosos do Natal Luz de Gramado. Celebra o nascimento de Jesus Cristo com uma combinação incrível de luzes, música e efeitos pirotécnicos. O lago, cenário do espetáculo, se transforma em um palco flutuante que enche o coração de todos com a verdadeira emoção natalina.

Conforme o diretor, a temporada começou com muita inspiração e empenho. Heitor adianta que serão diversas novidades na emblemática edição dos 40 anos. “Teremos um espaço especial para o público onde eles estarão praticamente dentro do lago, a menos de 9 metros de distância dos tambores, proporcionando assim uma experiência imersiva jamais vista no Nativitaten. Além disso, contaremos com novas cenas, músicas, um novo show pirotécnico e novo cenário com 7 telões de led. São apenas algumas surpresas que estamos preparando para todos que vierem prestigiar essa edição especial nos 40 anos do Natal Luz”, antecipa.

Com capacidade para mais de três mil pessoas, o espetáculo terá 24 apresentações na próxima temporada natalina. Os shows iniciam sempre às 20h e os ingressos estão disponíveis em natalluz.eleventickets.com.

Com 88 dias de duração, o 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros e Coca-Cola. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo e Hasam Group. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução.