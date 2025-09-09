Cidica Talks debate criatividade e empreendedorismo na internet

Com o intuito de promover uma conexão direta com os jovens e com os novos rumos do mercado de trabalho, a Prefeitura de Canela, por meio do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica) promove mais uma edição do Cidica Talks. O encontro acontecerá na próxima terça-feira, dia 16, às 8h30, com o tema: “Criatividade e Empreendedorismo na Internet: como as redes sociais podem abrir portas para o futuro”. O debate contará com a presença de influenciadores digitais da região e de um publicitário especialista em comunicação e marketing digital.

A proposta do painel é mostrar como as redes sociais podem ir além do entretenimento, sendo ferramentas poderosas para aprendizado, geração de renda e construção de carreiras. Entre os assuntos abordados estarão: como usar a internet para criar projetos e oportunidades; o papel do marketing digital e da criação de conteúdo como carreiras do futuro e a importância da responsabilidade digital e do impacto do que é publicado nas redes sobre o futuro profissional e acadêmico.

O evento é um espaço de diálogo e troca de experiências, aberto à comunidade e gratuito. Busca aproximar inovação, tecnologia e desenvolvimento humano de forma prática e inspiradora. E acontece mensalmente na sede do Cidica, localizada na Rua São Francisco, 199 – Bairro Boeira. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://l1nq.com/iUqrv

MEDIAÇÃO

Duda Couto – Diretor Agência Yoda

Duda Couto é redator, diretor de Criação, produtor executivo e diretor de Marketing. Graduado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Comunicação Social (Famecos – PUC/RS), é especialista em criação e gestão de marcas de alto padrão.

PAINELISTAS

Lourdes Pradenpak (@eusoubisa): influenciadora de Gramado (RS), que foi de produções caseiras à estrela da internet com mais de 4,3 milhões de seguidores. Com sua personagem “Bisa”, ela traz nostalgia, humor e memórias do passado. Seu conteúdo, feito em família, resgata objetos antigos, histórias e tradições rurais, transformando o cotidiano em conexão emocional com diversas gerações.

Lucas Castilhos de Souza, 39 anos, casado e pai de um casal de 2 e 4 anos. É engenheiro de produção, empresário e um dos pioneiros em usar as redes sociais para promover o turismo na Serra Gaúcha. Natural de Canela e morador de Gramado, começou a compartilhar dicas gastronômicas e turísticas em 2010, no Facebook, e hoje comanda uma das maiores plataformas de comunicação voltadas ao turista na região. À frente do perfil @gramadoblog, que soma mais de 1 milhão de seguidores, Lucas também é criador do Roterin, o maior app de roteiros de viagem do Brasil, com mais de 600 mil downloads.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela