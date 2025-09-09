Corpo de Bombeiros abre 544 vagas para militares temporários no RS

Inscrições vão até 6 de outubro pela Fundatec

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o Programa de Bombeiros Militares Estaduais Temporários (PBMET). O processo seletivo oferece 544 vagas para Soldado Bombeiro Militar Temporário (nível médio), distribuídas entre ampla concorrência e cotas para pessoas negras, trans e integrantes de povos indígenas.

As inscrições seguem até o dia 6 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br

). O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 7 de outubro, prazo que também vale para o envio de documentos comprobatórios.

O subsídio inicial é de R$ 4.572,96, com jornada de 40 horas semanais. Além disso, os militares temporários terão direito a plano de saúde (IPE-Saúde), diárias de viagem e gratificação por serviço extraordinário.

Requisitos básicos

Ser brasileiro;

Ter até 25 anos de idade na data da inscrição;

Ensino Médio completo;

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares;

Não ter antecedentes criminais.

O processo seletivo será composto por quatro etapas: exame intelectual, exame de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Os candidatos aprovados participarão de um curso de adaptação antes de assumirem as funções no Corpo de Bombeiros.

O edital completo pode ser conferido no PDF abaixo.