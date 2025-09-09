Corpo de Bombeiros abre 544 vagas para militares temporários no RS

Inscrições vão até 6 de outubro pela Fundatec
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o Programa de Bombeiros Militares Estaduais Temporários (PBMET). O processo seletivo oferece 544 vagas para Soldado Bombeiro Militar Temporário (nível médio), distribuídas entre ampla concorrência e cotas para pessoas negras, trans e integrantes de povos indígenas.
As inscrições seguem até o dia 6 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br
). O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 7 de outubro, prazo que também vale para o envio de documentos comprobatórios.
O subsídio inicial é de R$ 4.572,96, com jornada de 40 horas semanais. Além disso, os militares temporários terão direito a plano de saúde (IPE-Saúde), diárias de viagem e gratificação por serviço extraordinário.
Requisitos básicos
Ser brasileiro;
Ter até 25 anos de idade na data da inscrição;
Ensino Médio completo;
Estar em dia com obrigações eleitorais e militares;
Não ter antecedentes criminais.
O processo seletivo será composto por quatro etapas: exame intelectual, exame de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Os candidatos aprovados participarão de um curso de adaptação antes de assumirem as funções no Corpo de Bombeiros.
O edital completo pode ser conferido no PDF abaixo.