Prefeitura abre neste sábado, 13, para recuperação de expediente do feriadão de Natal

Neste sábado, 13 de setembro, a Prefeitura de Canela estará aberta ao público das 8 às 12 horas, em virtude da recuperação prévia do expediente do dia 26 de dezembro, continuação do feriadão de Natal.

As suspensões de expediente em 2025, em razão de feriados prolongados, foram definidos pelo Decreto Municipal nº 10.652, abrangendo seis datas ao total: Dia do Trabalho, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, Consciência Negra, Natal e Ano Novo. Essas datas estão sendo recuperadas em sábados ao longo do ano, em turno único das 7h às 13h, visando a garantia do melhor atendimento possível ao cidadão canelense.

Texto: Adriana Rabassa/`Prefeitura de Canela