Setembro Amarelo: Canela convida para caminhada em prol da vida nesta quarta-feira

No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, Canela convida: Escolha a vida! A caminhada que acontecerá nesta quarta-feira, dia 10, será o ápice da programação do Setembro Amarelo no município. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Será a partir das 13 horas, com início na Igreja Matriz até a Praça João Correa, no Centro da cidade.

Além da caminhada em prol da vida, o evento contará com atividades comunitárias na Praça, como aula de alongamento e dicas de nutrição com os professores Carol Pinto e Alexandre Lazzarotto em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e cãominhada com atividades funcionais com pets. Além da apresentação das bandas de meninas das Escolas Bertholdo Opptiz e Dante Bertolucci, com acompanhamento do maestro Rogério Heurich; apresentação da Escola Rodolfo Schlieper e participação do psicólogo Daniel Couto, que apresentará atividades musicais no Multipalco.

A organização do evento conta, ainda, com a parceria das Secretarias de Educação Esporte e Lazer, Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e Secretaria de Turismo e Cultura. O evento é aberto para toda a comunidade e os organizadores pedem a doação de um quilo de ração animal que será destinada para as ONGs canelenses. Em caso de chuva a atividade será cancelada.

Acesse aqui a programação completa.