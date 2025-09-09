Vereadora Grazi critica contrato do estacionamento rotativo em Canela

A vereadora Grazi Hoffmann criticou o contrato firmado entre o município de Canela e a empresa Rek Pay, responsável pelo estacionamento rotativo. Embora reconheça que o sistema ajude na rotatividade do centro, afirmou que o contrato “foi mal redigido e não preserva o interesse dos canelenses”, classificando-o como mais uma herança negativa deixada à cidade, a exemplo de contratos como o da Corsan e da Viação Canelense.

O contrato nº 121/2016 prevê repasse de apenas 11% da arrecadação ao município, bem abaixo de cidades vizinhas: Gramado recebe 21% e Nova Petrópolis, 26%. Além disso, a concessão segue até 2032, mantendo Canela por mais oito anos nessas condições.

Em reunião com o secretário de Trânsito e Transportes, Adriel Buss, a parlamentar foi informada de que a gestão busca alternativas para reduzir os impactos do sistema, apesar das limitações contratuais. Segundo ela, a Rek Pay já foi notificada por falhas nos totens, problemas no aplicativo, deficiência no sistema e falta de treinamento aos monitores. Nessas situações, a empresa deverá compensar financeiramente o município.

Grazi também apresentou sugestões, como ampliar o tempo de tolerância, hoje de 15 minutos, e permitir débito automático no aplicativo quando houver créditos, evitando multas injustas a motoristas de boa-fé.

Apesar das críticas, a vereadora elogiou a postura do secretário e disse ter saído satisfeita da reunião: “Ele está levando adiante as demandas da população e pleiteando o que é possível dentro da legislação”, afirmou.