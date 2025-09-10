Casal de turistas capota carro na Estrada do Caracol em Canela

Canela – 10/09/2025 – Os Bombeiros de Canela foram acionados por volta das 11 horas desta quarta-feira para atender um acidente de trânsito na ERS-466, conhecida como Estrada do Caracol.

No local, as equipes se depararam com um veículo *GM Onix, com as quatro rodas para cima, fora da pista e próximo à vegetação. Conforme informações colhidas, o carro seguia no sentido *Canela–Caracol quando colidiu frontalmente com um utilitário que trafegava na direção oposta. Após o impacto, o Onix saiu da pista e capotou, enquanto o utilitário permaneceu sobre a rodovia com apenas danos de lataria.

O veículo era ocupado por um casal de São Paulo, que visitava a Serra Gaúcha e se dirigia a atrativos turísticos localizados às margens da estrada. Felizmente, ambos já haviam deixado o carro quando os bombeiros chegaram, estavam conscientes e sem ferimentos aparentes.

A ocorrência resultou apenas em danos materiais, apesar do susto causado pelo capotamento. O trânsito no local foi controlado pelas equipes de resgate até a remoção do veículo.