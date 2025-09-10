Estelionatário é preso em Canela após série de golpes contra idosos na Serra Gaúcha

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (10), em Canela, acusado de aplicar mais de cem golpes de estelionato qualificado contra idosos em diferentes municípios da Serra Gaúcha. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 250 mil.

A ação foi coordenada em conjunto pelo DRACO de Vacaria e pela Delegacia de Polícia de Bom Jesus, após meses de investigação. O suspeito, que é servidor público afastado, foi localizado em um apartamento alugado no Centro de Canela, onde vivia sob identidade falsa.

Golpes em série na Serra

De acordo com a apuração policial, o investigado clonava cartões de crédito de idosos e utilizava os dados para realizar compras em lojas e hospedagens em hotéis de luxo, especialmente em Gramado e Canela, além de frequentar restaurantes caros da região.

As investigações também revelaram que ele abria contas bancárias em nome de terceiros, igualmente vítimas, e movimentava créditos fraudulentos para suas próprias contas, realizando saques em dinheiro vivo. Para sustentar o esquema, chegou a usar documentos de funcionários de uma loja de móveis de sua propriedade, em São Francisco de Paula, alugando imóveis de forma fraudulenta para aplicar novos golpes.

Apreensões e rastreamento de valores

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil recolheu celulares, computadores, cartões bancários, maquinetas de pagamento e documentos diversos. O material deve ajudar na identificação de novas vítimas e no rastreamento dos valores desviados.

A Justiça também determinou o bloqueio das contas pessoais do suspeito e de sua empresa. Segundo a investigação, em 2022 ele teria adquirido mais de R$ 400 mil em Bitcoins, patrimônio que pode ultrapassar R$ 1 milhão atualmente, com fortes indícios de que os recursos tenham origem nos golpes aplicados.

Prisão preventiva e continuidade das investigações

Ele também é investigado por golpe semelhante que, supostamente, teria praticado em Canela. As investigações estão em andamento.

O homem, que já possui antecedentes por extorsão e estelionato, teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, evitar risco de fuga e impedir a continuidade das fraudes. Ele foi conduzido ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue empenhada em identificar todas as vítimas e recuperar os valores desviados, reforçando que Canela foi palco da captura do suspeito, que vinha mantendo um estilo de vida de luxo às custas de golpes contra idosos em toda a região serrana.