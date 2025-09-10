Setembro Amarelo emociona Canela com caminhada e apresentações artísticas

A quarta-feira, 10 de setembro, amanheceu de esperança em Canela. A tradicional caminhada “Escolha a vida!”, realizada no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, fez jus ao seu nome — juntando comunidade, autoridades e alunos em um ato coletivo de valorização da vida.

Caminhada e clima emocional

Saindo da Igreja Matriz às 13h, o cortejo seguiu até a Praça João Corrêa, reunindo centenas de participantes. O sentimento que pairava no ar: união. Durante o percurso e nas atividades na praça, um respiro de solidariedade e esperança que tocou o público.

Arte que fala ao coração

A programação artística elevou ainda mais o tom simbólico da tarde. Se apresentaram:

Uma banda formada exclusivamente por meninas da Escola Municipal Dante Bertolucci, conduzidas pelo maestro Rogério Heurich;

Alunos especiais da Escola Rodolfo Schlieper, cuja performance comoveu e inspirou a todos.

Esses momentos provam que a arte tem o poder de falar ao coração como poucas outras coisas.

Ações à comunidade e final solidário

Não faltaram atividades práticas e de cuidado: aula de alongamento aberta, dicas de nutrição com a UCS e até uma cãominhada divertida com pets.

Recado reforçado

Muito mais que uma caminhada, o evento foi uma reafirmação: a vida é valiosa e merece todos os cuidados. Setembro Amarelo, aqui, segue vivo — com emoção, arte, consciência e cidadania.