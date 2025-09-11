A VONTADE DE DEUS I

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Em João 12:24, Jesus disse que Ele era o grão de trigo que cairia na terra e morreria para que pudesse ser liberado para dispensar Sua vida para dentro de muitos outros grãos. Isso parece estranho e misterioso para a mente humana. O homem nunca levou em consideração a ideia de que há ressurreição após a morte; até satanás pensou que a morte colocaria um fim no Senhor Jesus Cristo. Para ele, a morte era o fim e a derrota eterna de Cristo, mas para o Senhor ela foi o caminho para a vitória e para entrar na ressurreição. Ele ganhou a vitória após a morte, porque a mesma se tornou uma porta para a ressurreição. Sem a morte, Ele nunca poderia ter produzido a Igreja nem ter nos regenerado para sermos membros de Seu Corpo. Percebemos que somente houve a ressurreição por causa da morte.

Segundo o Evangelho de João, que evidencia a vida como mensagem central, o Senhor Jesus Cristo veio para ser a exata expressão de Deus Pai, a fim de ser recebido por nós como vida. Ele morreu e ressuscitou para dispensar a Si próprio para dentro de nós como vida. Os dois últimos capítulos de João nos mostram como Jesus foi liberado por Sua morte. O propósito destes capítulos é mostrar que, por meio da ressurreição, o Senhor veio para dentro de Seus filhos e agora é um com eles. O propósito da encarnação do Senhor Jesus Cristo como homem foi para que Ele pudesse dispensar-Se para dentro de muitas pessoas e produzir muitos filhos de Deus.

O Filho unigênito de Deus precisava da reprodução e multiplicação. Foi pela morte e ressurreição que Deus solucionou esse problema. Por exemplo: a única maneira do grão de trigo ser reproduzido e multiplicado em muitos grãos é por meio da morte e ressurreição. O plano de Deus é ter uma família numerosa! Deus quer ter uma expressão corporativa na terra e precisa de muitos filhos para que isso seja real. É por este motivo que hoje você está lendo esse devocional.

# Romanos 12:1,2 (ARA)

¹ Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

² E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Oração Apropriando-se do Escudo da Fé

Leia aqui nesse link:

https://www.paodejuda.com.br/oracao-renovacao-da-mente/