Canela celebra a tradição gaúcha até 20 setembro

A Ronda Crioula segue até o dia 12 de setembro no Parque de Rodeios Saiqui, em noites de celebração que fortalecem a identidade gaúcha, com boia campeira, shows e tertúlias.
Entre os momentos mais aguardados da programação está o dia 11 de setembro, quando será anunciado o Guardião da Chama Crioula 2026. A expectativa em torno desse anúncio reforça o valor simbólico da tradição de guardar a chama, que é também guardar a memória e a essência do povo gaúcho.
Já na sexta-feira, 12, a partir das 19h, acontece a solenidade oficial de abertura da Semana Farroupilha, seguida pelo show do artista Pepeu Gonçalves, que levará ao palco o melhor da música tradicionalista. A noite será encerrada com um jantar por adesão, ao valor de R$ 40,00, sendo os ingressos disponíveis pelo WhatsApp (54) 3282-2666.
A partir de 13 de setembro, o coração da cidade se transforma em palco das tradições: a Praça João Corrêa sediará até o dia 20 a Semana Farroupilha de Canela, com programação diária das 10h às 20h. A Casa do Gaúcho, montado especialmente para o evento, será ocupado por apresentações artístico-culturais, danças, música, declamações e atividades que unem gerações em torno da herança gaúcha. Outro atrativo será a degustação de costelão, que promete atrair moradores e visitantes, proporcionando uma experiência gastronômica típica e repleta de sabor.
Outro grande destaque é o Campeonato Municipal de Laço, que deve reunir mais de 400 peões e prendas na cancha de laço, e muitos acampamentos de CTgs, piquetes de laçadores e família, transformando o Parque de Rodeios em ponto de encontro para os amantes da lida campeira. As disputas prometem emocionar o público, exaltando a habilidade, a coragem e o vínculo entre homem e cavalo, símbolos da vida no campo e da cultura do povo do riograndense.
A Semana Farroupilha em Canela é realizada pela Prefeitura Municipal, CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.
Programação Semana Farroupilha
Programação Semana Farroupilha – Apresentações Artísticas, Musicais e Escolares
Casa do Gaúcho
Data: 13 a 20 de setembro
Local: Praça João Correa
Horário de funcionamento: Segunda a quarta 10h às 18h / quinta a domingo 10h às 20h
12 de setembro – Sexta-feira
Local: Parque de Rodeios Saiqui
19h – Abertura Oficial da Semana Farroupilha
20h – Show com o músico nativista Pepeu Gonçalves
Após o show, jantar por adesão*
13 de setembro – Sábado
28° Campeonato Municipal de Laço de Canela
Local: Parque de Rodeios Saiqui
10h às 20h – Casa do Gaúcho
18h Retruco– Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
14 de setembro – Domingo
28° Campeonato Municipal de Laço de Canela
Local: Parque de Rodeios Saiqui
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
15 de setembro – Segunda-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
11h – Chegada da Chama Crioula na Casa do Gaúcho
14h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Prof. Selma Port Hermann
14h45 – Apresentação de dança DTG EMEI Serafina Seibt e DTG Origens
15h – Apresentação de dança DTG EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto
16 de setembro – Terça-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
10h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Cora Cunha Vianna e DTG Porteira da Tradição
13h30 – Grupo de dança da APAE: Tributo à Imigração Italiana / Eu sou assim
14h30 – Apresentação de dança EMEIEF Barão do Rio Branco e DTG Estância do Saiqui
17 de setembro – Quarta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
14h – Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência
15h – Declamação – EMEI Ítala Reis
15h30 – Apresentação de dança EMEI Prof. Sylvio Hoffmann – DTG Pequenos Estancieiros
16h – Grupo Artístico Os Seresteiros
18h – Apresentação de dança EMEIF Rodolfo Schilieper e DTG Novo Horizonte + APAE
18h20 – Apresentação de dança EMEI Profª Eva Alzira Bianchi – DTG Pequenos Fandangueiros
18 de setembro – Quinta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
13h30 – DTG Dante Bertoluci
14h – Oficina de bonecas e peões (CTG Querência)
14h30 – Declamação – EMEI Profª Alice Wortmann
14h45 – Apresentação EMEI Profª Diva Pedroso da Cunha + DTG Rio Grande Criança
15h – Apresentação EMEIEF Rodolfo Schilieper + DTG Novo Horizonte + APAE
19h – Degustação de Costelão – Associação Tradicionalista de Canela
19 de setembro – Sexta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
20 de setembro – Sábado – Dia do Gaúcho
10h às 19h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula: ESCALA
12h – Degustação de Costelão – Garfo e Bombacha
15h – Desfile Farroupilha: saída do Parque do Palácio até a Casa do Gaúcho e entrega da Chama Crioula ao Patrão do CTG Querência
17h30 – Apresentação de dança das Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência
18h30 – Homenagem ao Dia do Gaúcho
20h – Jantar com bailanta no Parque de Rodeios Saiqui e às 24h extinção da Chama Crioula