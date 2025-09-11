Canela celebra a tradição gaúcha até 20 setembro

A Ronda Crioula segue até o dia 12 de setembro no Parque de Rodeios Saiqui, em noites de celebração que fortalecem a identidade gaúcha, com boia campeira, shows e tertúlias.

Entre os momentos mais aguardados da programação está o dia 11 de setembro, quando será anunciado o Guardião da Chama Crioula 2026. A expectativa em torno desse anúncio reforça o valor simbólico da tradição de guardar a chama, que é também guardar a memória e a essência do povo gaúcho.

Já na sexta-feira, 12, a partir das 19h, acontece a solenidade oficial de abertura da Semana Farroupilha, seguida pelo show do artista Pepeu Gonçalves, que levará ao palco o melhor da música tradicionalista. A noite será encerrada com um jantar por adesão, ao valor de R$ 40,00, sendo os ingressos disponíveis pelo WhatsApp (54) 3282-2666.

A partir de 13 de setembro, o coração da cidade se transforma em palco das tradições: a Praça João Corrêa sediará até o dia 20 a Semana Farroupilha de Canela, com programação diária das 10h às 20h. A Casa do Gaúcho, montado especialmente para o evento, será ocupado por apresentações artístico-culturais, danças, música, declamações e atividades que unem gerações em torno da herança gaúcha. Outro atrativo será a degustação de costelão, que promete atrair moradores e visitantes, proporcionando uma experiência gastronômica típica e repleta de sabor.

Casal Patrão do CTG Querência Gilsa e Luiz Kerschner e Secretaria de Turismo Kenia Jaeger

Outro grande destaque é o Campeonato Municipal de Laço, que deve reunir mais de 400 peões e prendas na cancha de laço, e muitos acampamentos de CTgs, piquetes de laçadores e família, transformando o Parque de Rodeios em ponto de encontro para os amantes da lida campeira. As disputas prometem emocionar o público, exaltando a habilidade, a coragem e o vínculo entre homem e cavalo, símbolos da vida no campo e da cultura do povo do riograndense.

A Semana Farroupilha em Canela é realizada pela Prefeitura Municipal, CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.

Vice patrão Delcio Cavalli e seu pai Divino Cavalli Credito Edimilson B Watzlawick

Programação Semana Farroupilha

Programação Semana Farroupilha – Apresentações Artísticas, Musicais e Escolares

Casa do Gaúcho

Data: 13 a 20 de setembro

Local: Praça João Correa

Horário de funcionamento: Segunda a quarta 10h às 18h / quinta a domingo 10h às 20h

12 de setembro – Sexta-feira

Local: Parque de Rodeios Saiqui

19h – Abertura Oficial da Semana Farroupilha

20h – Show com o músico nativista Pepeu Gonçalves

Após o show, jantar por adesão*

13 de setembro – Sábado

28° Campeonato Municipal de Laço de Canela

Local: Parque de Rodeios Saiqui

10h às 20h – Casa do Gaúcho

18h Retruco– Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

14 de setembro – Domingo

28° Campeonato Municipal de Laço de Canela

Local: Parque de Rodeios Saiqui

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

15 de setembro – Segunda-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

11h – Chegada da Chama Crioula na Casa do Gaúcho

14h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Prof. Selma Port Hermann

14h45 – Apresentação de dança DTG EMEI Serafina Seibt e DTG Origens

15h – Apresentação de dança DTG EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto

16 de setembro – Terça-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

10h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Cora Cunha Vianna e DTG Porteira da Tradição

13h30 – Grupo de dança da APAE: Tributo à Imigração Italiana / Eu sou assim

14h30 – Apresentação de dança EMEIEF Barão do Rio Branco e DTG Estância do Saiqui

17 de setembro – Quarta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

14h – Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência

15h – Declamação – EMEI Ítala Reis

15h30 – Apresentação de dança EMEI Prof. Sylvio Hoffmann – DTG Pequenos Estancieiros

16h – Grupo Artístico Os Seresteiros

18h – Apresentação de dança EMEIF Rodolfo Schilieper e DTG Novo Horizonte + APAE

18h20 – Apresentação de dança EMEI Profª Eva Alzira Bianchi – DTG Pequenos Fandangueiros

18 de setembro – Quinta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

13h30 – DTG Dante Bertoluci

14h – Oficina de bonecas e peões (CTG Querência)

14h30 – Declamação – EMEI Profª Alice Wortmann

14h45 – Apresentação EMEI Profª Diva Pedroso da Cunha + DTG Rio Grande Criança

15h – Apresentação EMEIEF Rodolfo Schilieper + DTG Novo Horizonte + APAE

19h – Degustação de Costelão – Associação Tradicionalista de Canela

19 de setembro – Sexta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

20 de setembro – Sábado – Dia do Gaúcho

10h às 19h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula: ESCALA

12h – Degustação de Costelão – Garfo e Bombacha

15h – Desfile Farroupilha: saída do Parque do Palácio até a Casa do Gaúcho e entrega da Chama Crioula ao Patrão do CTG Querência

17h30 – Apresentação de dança das Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência

18h30 – Homenagem ao Dia do Gaúcho

20h – Jantar com bailanta no Parque de Rodeios Saiqui e às 24h extinção da Chama Crioula