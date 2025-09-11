Prefeitura de Canela apoia agricultores no plantio de milho na Linha São João

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela, iniciou na tarde desta quarta-feira,10, o atendimento com maquinário agrícola na localidade de Linha São João, no interior do município, para auxiliar os produtores rurais no plantio de milho.

De acordo com o Departamento de Agricultura, o apoio ressalta o compromisso da administração municipal com o setor primário, destacando os esforços voltados à aquisição de novos equipamentos e recursos para fortalecer o setor em Canela.

Os trabalhadores rurais que necessitarem desses serviços devem protocolar a solicitação junto à Secretaria de Obras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3282-5130 ou pelo e-mail agricultura@canela.rs.gov.br.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

