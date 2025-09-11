Vereador Rodrigo Rodrigues anuncia protocolo de relatório da Comissão Especial sobre a CORSAN

Durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Canela desta semana, o vereador Rodrigo Rodrigues anunciou em tribuna que o relatório final da Comissão Especial que investigou os serviços da CORSAN no município já foi protocolado.

Rodrigues, que atuou como relator da comissão, destacou que o documento será encaminhado nos próximos dias ao Ministério Público, para que sejam tomadas as devidas providências: “A CORSAN é, de longe, a empresa que mais recebe reclamações por parte dos munícipes. Este relatório é resultado de muito trabalho e precisa gerar respostas concretas para a população de Canela”, afirmou.

A Comissão Especial foi presidida pela vereadora Graziela Hoffmann e contou ainda com a participação ativa dos vereadores Lucas Dias, Cabo Antônio e Nene Abreu, que acompanharam de perto os trabalhos. Os parlamentares celebraram o encaminhamento do relatório ao MP, reforçando a importância de dar voz às demandas da comunidade e buscar soluções para os recorrentes problemas no abastecimento e nos serviços prestados pela companhia.

Com o protocolo oficializado, a expectativa é de que as autoridades competentes analisem os apontamentos levantados pela comissão e tomem as medidas necessárias em defesa da população canelense.