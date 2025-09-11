Visando crescimento, Feira do Livro será parte da programação do 38º Sonho de Natal



A Feira do Livro Josué Guimarães, inicialmente prevista para setembro, será realizada junto ao 38º Sonho de Natal, de 30 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026.

A decisão fortalece o evento literário, inserindo-o no período de maior visitação turística de Canela e garantindo melhor infraestrutura, maior divulgação e uma experiência ainda mais atrativa para o público. Essa integração permitirá que moradores e visitantes vivenciem a literatura em um cenário único, repleto de encanto, com dias de cultura, lançamentos de livros, bate-papos com escritores, oficinas e atividades para todas as idades.

Ao somar forças com o Sonho de Natal, a Feira do Livro ganha mais visibilidade e alcance, atrai novos públicos e contribui para o desenvolvimento cultural e educacional da cidade. Essa união também impulsiona o turismo, movimenta a economia local e reforça a imagem de Canela como destino que celebra arte, educação e magia em cada detalhe.

Créditos: Prefeitura Municipal de Canela