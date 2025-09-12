40° Natal Luz de Gramado resgata origens com o cortejo Caminho de Luzes

Entre as novidades preparadas para celebrar os 40 anos do Natal Luz de Gramado, a Gramadotur, autarquia municipal de turismo, promove a estreia do Caminho de Luzes. O cortejo iluminado por velas vai acontecer nas quintas-feiras, às 19h, da Vila de Natal, que fica na praça das Etnias, até a Rua Coberta. Com a proposta de resgatar a essência do evento e envolver comunidade e visitantes em uma experiência participativa, o Caminho de Luzes será uma das atrações que marcam a abertura da edição especial de 40 anos, que ocorre em 23 de outubro de 2025.

Segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a caminhada busca unir história, memória e celebração, destacando a magia do Natal que transformou Gramado no palco do maior evento natalino do Brasil ao longo de quatro décadas. “Com participação de corais, a caminhada vai integrar comunidade e turistas. Cada participante receberá uma vela que ajudará a iluminar a avenida Borges de Medeiros. Os corais abrem os cortejos entoando canções e convidando o público a participar”, revela Rosa Helena.

Ao final do trajeto, na Rua Coberta, a partir das 19h30, programações exclusivas serão preparadas para encerrar a noite com encanto e celebração. “Serão momentos especiais que relembram a origem do maior evento natalino do Brasil. É uma oportunidade única de viver a essência do Natal Luz de forma participativa, emocionante e memorável”, conclui a presidente.

