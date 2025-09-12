Ações ambientais da Feira Canela + Verde serão destaque neste sábado

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, promove neste sábado, dia 13, mais uma edição da Feira Canela + Verde, que será realizada no Espaço Canela Rural, na parte externa do Centro de Feiras. Será das 9 às 13 horas.

A programação contará com diversas ações ambientais, entre elas a distribuição de mudas de árvores nativas, adubo orgânico, recolhimento de resíduos eletrônicos, comercialização de produtos da agricultura local, feira de artesanato e espaço kids. O público também poderá participar da Feira de Adoção de animais, promovida pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

Segundo o biólogo Alékos Elefthérios, integrante da equipe organizadora, a iniciativa busca fortalecer o vínculo da comunidade com as ações sustentáveis. “A mostra é sempre uma oportunidade de proporcionar uma integração das atividades ecológicas desenvolvidas pelo município com a comunidade e visitantes”, destacou.

O evento acontece paralelamente à Feira Ecológica e Cultural de Canela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela