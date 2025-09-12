Incêndio destrói anexo usado como moradia e garagem na Júlio de Castilhos

Canela – 12/09/2025 – Um incêndio mobilizou os Bombeiros de Canela na noite desta sexta-feira, por volta das 20 horas, em um terreno localizado na Rua Júlio de Castilhos, na altura do número 700.

As chamas atingiram um anexo nos fundos da residência principal, que funcionava como garagem e também era usado como moradia. O espaço foi totalmente destruído pelo fogo.

No local residiam o neto da proprietária da casa e um inquilino. O neto não estava em casa no momento do sinistro. Foi o inquilino quem percebeu o início das chamas e acionou os bombeiros. A proprietária, que mora na residência da frente, estava em casa, mas não se feriu.

Durante o combate, houve uma explosão, possivelmente de um botijão de gás que estaria dentro do anexo. Apesar do susto, não houve feridos.

Ação rápida dos bombeiros

Dois caminhões da corporação foram usados no trabalho, além de um terceiro veículo particular, que auxiliou no transporte de água. Pelo menos três residências vizinhas foram protegidas, evitando que o fogo se alastrasse.