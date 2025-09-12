Carla Reis assume novamente cadeira na Câmara de Vereadores e é homenageada por seu legado na Cultura Gaúcha

Nesta semana, a vereadora Carla Reis assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores. Como suplente, Carla assume a vaga do vereador Cabo Antônio, que se licenciou por motivos de saúde. Sua posse coincide com um importante reconhecimento de sua trajetória e dedicação à comunidade local.

Em uma cerimônia Carla Reis foi homenageada pelo CTG Querência, onde ela recebeu um certificado de honra “em reconhecimento e gratidão pela dedicação ao tradicionalismo, pelo apoio constante às atividades do CTG Querência e pelo legado de amor à cultura gaúcha e à comunidade de Canela”, conforme descrito no documento assinado pelo Patrão Luiz Kerschner.

A homenagem destaca a profunda conexão de Carla com as raízes culturais de Canela, um pilar que ela sempre abraçou durante suas passagens pela Câmara de Vereadores. Ao assumir o cargo, a vereadora expressou seu compromisso em trabalhar ativamente pelas pautas da cidade.

“Sinto-me honrada e profundamente grata por este reconhecimento do CTG Querência, que é a casa de nossas tradições. Levo comigo os valores da nossa cultura – respeito, comunidade e dedicação – para somar nos debates e projetos que visam o bem-estar de todos os canelenses”, ressaltou Carla.