Curso gratuito “O Educador que Inspira” abre inscrições na Faccat

A Faccat promove o curso “O Educador que Inspira: cuidado, brincar e autonomia na infância”, uma formação voltada a profissionais da Educação Infantil. O curso é totalmente gratuito e os interessados podem se inscrever até 25 de setembro em www.faccat.br/cursoseeventos. A atividade é uma promoção do Curso de Psicologia e do Centro de Serviços em Psicologia (Cesep).

A ação ocorrerá nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, das 9h às 12h, no campus da Faccat, com carga horária total de 6 horas. Além de ser gratuito, os organizadores sugerem aos participantes a doação de brinquedos novos ou em bom estado, que serão repassados a escolas de Educação Infantil.

O curso abordará temas como o papel do educador como referência afetiva, o cuidado como prática pedagógica, a importância do brincar livre, a autonomia da criança, a construção de vínculos seguros e reflexões sobre o autocuidado e a prática docente.

Estudos em Neurociências e Educação

O curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promove, entre 1º de outubro e 26 de novembro, o Ciclo de Estudos em Neurociências e Educação.

A atividade de extensão é gratuita, terá carga horária de 9 horas e ocorrerá sempre às quartas-feiras, das 17h30min às 18h30min, no campus da Faccat. Inscrições em www.faccat.br/cursoseeventos.

Com 30 vagas disponíveis, o ciclo é destinado a professores, coordenadores pedagógicos, diretores, monitores da rede pública municipal e estadual, além de alunos de graduação da Faccat e outros interessados.

O conteúdo programático inclui temas relevantes como: