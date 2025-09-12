Canela,

Escritores de Canela divulgam nota sobre novo adiamento da Feira do Livro

Comunicado critica decisão do Município de transferir a 24ª edição para o período do Sonho de Natal, apontando prejuízos para autores, livreiros, escolas e comunidade.

Confira a nota completa:

NOTA À IMPRENSA 
NOVA TRANSFERÊNCIA DA 24ª FEIRA DO LIVRO JOSUÉ GUIMARÃES
Canela (RS), 12 de setembro de 2025. 

É com desapontamento que se recebe a notícia da nova transferência da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães de Canela (RS), cuja abertura estava anunciada para esta sexta-feira (12). Segundo comunicado  do Município pelo Instagram, na quinta-feira (11), o motivo é o desejo de  realizá-la com o Sonho de Natal pela maior visitação turística, com o  oferecimento de “melhor estrutura” e de “uma maior divulgação”. 

Em abril, alguns autores haviam se reunido com a Secretaria  Municipal de Turismo e Cultura para fazer apontamentos e sugerir a  dinâmica do evento, de modo a passar detalhes daquele encontro aos  demais. Para surpresa de todos, houve a primeira transferência da Feira do  Livro, que deveria ter ocorrido de 20 a 28 de junho.  

Depois, houve o anúncio de que a programação aconteceria  concomitantemente à Semana Farroupilha. Apesar de à primeira vista soar estranho dois eventos distintos dividirem o mesmo espaço (a praça João  Corrêa), a comunidade literária não se opôs e aguardou com expectativa. Agora, o Município diz que realizará a Feira do Livro “de 30 de outubro de  2025 a 18 de janeiro de 2026”.  

Sim, é certo que o período natalino incentiva a vinda de turistas  e fomenta a circulação do público no Centro de Canela. Contudo, não há  possibilidade de autores e livreiros, estes itinerantes em outros eventos do  gênero, ficarem mais de dois meses na praça João Corrêa. Já as escolas, no  findar do ano letivo, não poderão participar com seus estudantes janeiro  adentro.  

Saem prejudicados os autores que se organizaram, os livreiros  que dependem de sua atividade para sobreviver, os estudantes, os  visitantes e a comunidade. Todos contavam com a expectativa anunciada  pelo Calendário Eventos do Município, divulgado no início deste ano. 

Não são críveis os motivos elencados pelo Município para uma  nova transferência da Feira do Livro, visto que a programação anunciada  representa o acesso à cultura e ao conhecimento, além de incentivar todas  as gerações à leitura em um espaço vivo de compartilhamento de saberes.  Questões de divulgação, estrutura e outras quais sejam devem ser  avaliadas pelo atual governo após a realização de sua primeira edição do  evento – o que seria natural, com vistas a melhorar a edição de 2026.  

Por tudo, os representantes da comunidade literária de Canela, compactuantes desta manifestação, não veem nas justificativas do  Município coerência para a transferência da Feira do Livro – não às portas  de sua abertura.  

ASSINAM ESTE MANIFESTO OS SEGUINTES INTEGRANTES DA  COMUNIDADE LITERÁRIA DE CANELA: 

Márcio Cavalli

Lisi Berti 

Bel Porazza 

Agostinho Barrionuevo

Cecilia Lamas 

Vitor Hugo Travi 

Luiz Antônio Nikão Duarte

Fernando Costa Gomes

Rosane Costa Warken 

Jessica Rodrigues 

Tânia Pereira 

Ana Paula de Oliveira Marcante

Magda Beatriz Martins Costa

Ana Carolina Fonseca 

Kira Luá Burro 

Kuaray Nheery Marcelino

Mauricio Salvador

Ana Rocha

