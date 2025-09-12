Escritores de Canela divulgam nota sobre novo adiamento da Feira do Livro

Comunicado critica decisão do Município de transferir a 24ª edição para o período do Sonho de Natal, apontando prejuízos para autores, livreiros, escolas e comunidade.

Confira a nota completa:

NOTA À IMPRENSA

NOVA TRANSFERÊNCIA DA 24ª FEIRA DO LIVRO JOSUÉ GUIMARÃES

Canela (RS), 12 de setembro de 2025.

É com desapontamento que se recebe a notícia da nova transferência da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães de Canela (RS), cuja abertura estava anunciada para esta sexta-feira (12). Segundo comunicado do Município pelo Instagram, na quinta-feira (11), o motivo é o desejo de realizá-la com o Sonho de Natal pela maior visitação turística, com o oferecimento de “melhor estrutura” e de “uma maior divulgação”.

Em abril, alguns autores haviam se reunido com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para fazer apontamentos e sugerir a dinâmica do evento, de modo a passar detalhes daquele encontro aos demais. Para surpresa de todos, houve a primeira transferência da Feira do Livro, que deveria ter ocorrido de 20 a 28 de junho.

Depois, houve o anúncio de que a programação aconteceria concomitantemente à Semana Farroupilha. Apesar de à primeira vista soar estranho dois eventos distintos dividirem o mesmo espaço (a praça João Corrêa), a comunidade literária não se opôs e aguardou com expectativa. Agora, o Município diz que realizará a Feira do Livro “de 30 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026”.

Sim, é certo que o período natalino incentiva a vinda de turistas e fomenta a circulação do público no Centro de Canela. Contudo, não há possibilidade de autores e livreiros, estes itinerantes em outros eventos do gênero, ficarem mais de dois meses na praça João Corrêa. Já as escolas, no findar do ano letivo, não poderão participar com seus estudantes janeiro adentro.

Saem prejudicados os autores que se organizaram, os livreiros que dependem de sua atividade para sobreviver, os estudantes, os visitantes e a comunidade. Todos contavam com a expectativa anunciada pelo Calendário Eventos do Município, divulgado no início deste ano.

Não são críveis os motivos elencados pelo Município para uma nova transferência da Feira do Livro, visto que a programação anunciada representa o acesso à cultura e ao conhecimento, além de incentivar todas as gerações à leitura em um espaço vivo de compartilhamento de saberes. Questões de divulgação, estrutura e outras quais sejam devem ser avaliadas pelo atual governo após a realização de sua primeira edição do evento – o que seria natural, com vistas a melhorar a edição de 2026.

Por tudo, os representantes da comunidade literária de Canela, compactuantes desta manifestação, não veem nas justificativas do Município coerência para a transferência da Feira do Livro – não às portas de sua abertura.

ASSINAM ESTE MANIFESTO OS SEGUINTES INTEGRANTES DA COMUNIDADE LITERÁRIA DE CANELA: