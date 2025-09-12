Festejos Farroupilhas de Canela segue com programação cultural e campeira

Na noite de quinta-feira, 11, o Parque de Rodeios Saiqui, em Canela recebeu a cerimônia que anunciou os novos Guardiões da Chama Crioula 2026: Dirceu e Rose Oliveira e homenageou Carla Reis.

Dirceu e Rose sempre foram ativos nas atividades do CTG Querência, dedicando anos às invernadas artísticas, participando de patronagens e contribuindo para o fortalecimento da entidade. Ele também atuou como coordenador cultural da 27ª Região Tradicionalista e instrutor das invernadas, cuidando de orientar novas gerações. A cerimônia foi marcada ainda por uma homenagem especial a Carla Reis, reconhecida pelo apoio constante às entidades tradicionalistas e pela dedicação à valorização da cultura local.

A programação segue nesta sexta-feira, 12, ainda no Parque de Rodeios, com a abertura oficial da Semana Farroupilha, às 19h, seguida de show de Pepeu Gonçalves e jantar por adesão ao valor de R$ 40,00, com ingressos adquiridos pelo WhatsApp (54) 3282-2666.

De 13 a 20 de setembro, as atividades se concentram na Praça João Corrêa, onde a Casa do Gaúcho estará aberta diariamente de segunda a quarta-feira, das 10h às 18h, e de quinta a domingo, das 10h às 20h, oferecendo mate cevado a moradores e visitantes. O espaço também será palco de apresentações artístico-culturais, música, dança, declamações e da tradicional degustação de costelão, fortalecendo o espírito comunitário e celebrando as tradições gaúchas.

Nos dias 13 e 14, o Parque de Rodeios será movimentado pelo Campeonato Municipal de Laço, que reunirá mais de 400 peões e prendas em disputas que mantém viva a tradição campeira que une gerações, tendo como prova principal o tiro de laço em equipes, buscando o troféu de campeão municipal.

A Semana Farroupilha em Canela é uma realização da Prefeitura Municipal, CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.