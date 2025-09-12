Jefferson de Oliveira volta a assumir um lugar na Câmara de Vereadores de Canela

Nesta semana, o vereador Jefferson de Oliveira assumiu a cadeira no Legislativo Municipal, em substituição ao vereador Jone Wulff, que se afastou temporariamente por motivos de saúde.

Jefferson destacou que recebe a responsabilidade com comprometimento e reafirma sua disposição em dar continuidade aos trabalhos em prol da comunidade canelense: “Estarei honrando a confiança da população e buscando contribuir de forma efetiva nas pautas que impactam o dia a dia dos cidadãos”, afirmou.

O suplente já tem histórico de atuação voltada para a área da saúde e pretende seguir colaborando em projetos e iniciativas que fortaleçam a qualidade de vida da população. O Legislativo deseja plena recuperação ao vereador Jone Wulff e sucesso a Jefferson de Oliveira no período em que estará à frente da cadeira.