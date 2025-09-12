O segundo maior túnel de glicínias do mundo será palco do Festim de Primavera em São Francisco de Paula

Com contagem regressiva para 21 de setembro, o almoço oferece uma jornada sensorial única, onde a alta gastronomia se encontra com a beleza monumental do Mátria Parque de Flores.

A primavera será recepcionada com requinte na Serra Gaúcha. No dia 21 de setembro, o Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, será o cenário de um evento que transcende a culinária: o Festim de Primavera. Em sua segunda edição, este encontro anual promete uma imersão gastronômica e visual inigualável, tendo como grande estrela o Túnel de Glicínias do Mátria Parque de Flores, o segundo maior do mundo, com seus impressionantes 102 metros de comprimento.

Em parceria com o Parador Hampel, sob a curadoria do renomado Chef Marcos Livi e a participação de um seleto time de chefs de destaque nacional, o Festim de Primavera se desdobra em um roteiro itinerante que conduz os participantes por alguns dos mais emblemáticos jardins do Mátria Parque. A cada etapa, um novo cenário e um novo prato, culminando na experiência mágica de degustar parte do menu “Ode à Primavera” sob a abóbada natural formada pelas glicínias em plena floração.

O Túnel de Glicínias é o grande destaque do parque nesta época e forma um corredor floral de 102 metros que, em setembro, atinge seu ápice de beleza, transformando-se em um portal de cores e aromas. É nesse cenário de conto de fadas que os convidados terão a oportunidade rara de vivenciar a fusão entre a arquitetura natural e a alta gastronomia. A exclusividade de ter uma das etapas do festim ambientada neste local icônico é o que o torna verdadeiramente inédito e imperdível.

O menu “Ode à Primavera” é uma celebração dos sabores da estação, com criações exclusivas de chefs como George Lima (SC), Irany Arteche (RS), Manoel de Oliveira (GO), Adriano Geleia (SP) e Mateus Lacerda (MG). Cada prato é uma homenagem à diversidade e riqueza da culinária brasileira, harmonizada com uma seleção premium de vinhos e espumantes, elevando a experiência sensorial a um novo patamar.

A jornada começa no Monumento à Borboleta, passa pelo Jardim Sensorial e, após a passagem pelo grandioso Túnel de Glicínias, encerra-se no Meliponário, onde a doçura dos méis nativos e a complexidade dos queijos premiados complementam a experiência. Com 50 hectares e mais de 30 jardins temáticos, o Mátria Parque de Flores oferece o pano de fundo perfeito para esta celebração única que acontece apenas uma vez ao ano.

Com a contagem regressiva para o dia 21 de setembro, as vagas são limitadas.



SERVIÇO:

Evento: Festim de Primavera – 2ª Edição

Data: 21 de setembro (domingo)

Horário: Início às 11h

Local: Mátria Parque de Flores – São Francisco de Paula/RS

Atrações: Música ao vivo e uma experiência gastronômica única com menu de 6 tempos, elaborado por chefs convidados e harmonizado com vinhos e espumantes.



Valor (3º lote): R$ 429,00 por pessoa (ÚLTIMOS INGRESSOS)

Ingressos e Informações: Garanta já o seu direto na central de vendas pelo fone (54) 99229-5497 ou no site

www.matriaparque.com.br