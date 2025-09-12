Sindtur Serra Gaúcha vai promover encontro de associados para traçar objetivos e apresentar ações da entidade na Região

O Sindtur Serra Gaúcha prepara a realização de mais um encontro de associados. O evento está agendado para acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, a partir das 18h30, no Hotel Buona Vitta.

Será o momento da entidade apresentar resultados de negociações e ouvir novas contribuições que tem como objetivo fortalecer o Sindicato.

A inscrição é gratuita para um representante da empresa associada. Os demais participantes da mesma empresa terão um investimento de R$ 140,00 por pessoa.

Inscrições da participação pelo link: https://docs.google.com/forms/d/12BXQZYymQJAVphv2R5GONseSz2N__xRThko4KYf5000/preview

Maiores informações pelo fone (54) 3286-1418.