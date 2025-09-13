Prefeito Gilberto se reúne com diretoria da Corsan e cobra repavimentação de trechos após obras

Nesta semana, o prefeito Gilberto Cezar recebeu em seu gabinete, no Paço Municipal, a presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan/Aegea), Samanta Takimi, acompanhada pelo gerente de Operação, Maurício Loss, e pelo superintendente operacional, Lutero Cassol. A atuação da Corsan em Canela e as obras para melhorar a infraestrutura das redes de água na cidade estiveram em pauta na reunião.

Na oportunidade, o chefe do Executivo canelense destacou a preocupação com o atendimento às medidas dispostas na Resolução nº 3/2025, que foram resultados de sugestões feitas pela atual administração no início deste ano para solucionar a questão dos trechos em que o pavimento é retirado das vias para realização de obras pela companhia. As medidas complementam o que já estava previsto nas Resoluções nº 3/2025 e 14/2025.

Explicações e avanços no saneamento

Durante o encontro, o prefeito ressaltou que foram explicadas as principais medidas que precisam ser adotadas pela Corsan, destacando que, antes de realizar um reparo ou uma nova obra, a companhia deve comunicar previamente a Secretaria de Obras e buscar o conserto adequado da via pública o mais rápido possível. A direção da Corsan informou que já está com 60% das redes coletoras de esgoto cloacal prontas, o que permitirá que, ao final do processo, Canela alcance 100% de saneamento básico, despoluindo os lagos e arroios do município — um avanço importante para a qualidade de vida da população.

De acordo com Gilberto Cezar, o Município está acompanhando com atenção as obras em andamento e mantém intensa fiscalização nos trabalhos da instituição. “Nosso objetivo é solucionar os problemas que atingem a comunidade por meio de medidas concretas. Agradecemos a atenção da Corsan, em nome de sua presidente, em nos atualizar pessoalmente sobre os trabalhos que estão sendo feitos e planejados para Canela, mas queremos que a companhia mantenha o compromisso de entregar as obras com a pavimentação refeita nos trechos, pois isso afeta diretamente o trânsito de veículos e a rotina dos cidadãos”, reiterou o prefeito.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela