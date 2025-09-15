Bombeiros Mirins de Canela conquistam título estadual em sua primeira Olimpíada

No último sábado (13), os Bombeiros Mirins de Canela escreveram uma página marcante em sua história ao se tornarem campeões gerais da 1ª Olimpíada de Bombeiros Mirins do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. O evento reuniu equipes de diferentes cidades, incluindo Bento Gonçalves, Vacaria, Caxias do Sul e Farroupilha.

Em seu primeiro ano de atividades, o grupo de Canela superou adversários com mais tempo de experiência no projeto. A conquista ganha ainda mais destaque diante das dificuldades enfrentadas no início, quando os jovens treinavam em locais improvisados, como o chão de brita da obra do futuro quartel da cidade.

O esforço coletivo, a dedicação dos alunos e o apoio das famílias se transformaram em disciplina e união, refletidos no desempenho durante as provas da competição.

Após a vitória, a comemoração tomou conta das ruas de Canela. Uma carreata saiu da The Petit e percorreu a cidade, encerrando com o “banho de batismo” em frente à Catedral de Pedra.

A conquista reforça a importância do projeto para a formação de crianças e adolescentes, unindo valores como coragem, determinação e espírito de equipe.