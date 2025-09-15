Canela abre oficialmente a Semana Farroupilha 2025

Na noite desta sexta-feira, 12, a comunidade tradicionalista de Canela viveu um momento histórico com a abertura oficial da Semana Farroupilha, realizada no Parque de Rodeios Saiqui.

O ato solene contou com a presença do prefeito municipal Gilberto Cezar, da secretária de Turismo e Cultura Kênia Jaeger, do coordenador da 27ª Região Tradicionalista Everaldo Dutra, do presidente do Conselho de Vaqueanos do CTG Querência Diego Santos, do presidente da Associação Tradicionalista de Canela Marcelo Rodrigues e do casal Marco e Bela Pereira, guardiões da Chama Crioula deste ano e outras autoridades municipais e tradicionalistas da região.

A cerimônia reforçou a importância da união entre o poder público e as entidades locais, como o CTG Querência e a Associação Tradicionalista de Canela, que neste ano participam ativamente da realização da Semana Farroupilha. Esse movimento resgata a essência da tradição gaúcha e valoriza o trabalho de todos que mantêm viva a chama cultural no município. Na sequência, Pepeu Gonçalves levou animação ao público com um show que levou os presentes a dançarem as músicas de fandango apresentadas.

O prefeito Gilberto Cezar enfatizou em seu discurso: “os Festejos Farroupilhas são mais do que uma celebração: eles representam o legado que recebemos e que temos o dever de manter vivo. Em Canela, fazemos questão de dar espaço à tradição, garantindo que nossas entidades tenham voz e protagonismo. Cada celebração e atividade reforça o orgulho de ser gaúcho e a valorização de tudo aquilo que nos identifica como povo. Celebrar este período é também projetar o futuro, ensinando às novas gerações que respeitar as nossas raízes é o caminho para construir uma cidade mais unida, mais forte e mais consciente de sua própria história.” O prefeito destacou ainda que a atual Administração valoriza as tradições, apoiando os DTGs das escolas que se apresentarão ao longo da semana na Casa do Gaúcho e garantindo atenção especial ao Parque de Rodeios.

Neste fim de semana a atenção está voltada ao Campeonato Municipal de Laço, onde 33 equipes de 17 entidades tradicionalistas de Canela disputam o maior título municipal no tiro de laço.

Na segunda-feira, 15, a Chama Crioula será conduzida pelo patrão do Querência e será recebida pela Prefeitura, onde permanecerá na Casa Do Gaúcho até o dia 20, quando voltará ao Par que de Rodeios.

A programação segue até o dia 20 de setembro, na Praça João Corrêa, no galpão montado especialmente para o evento, com atividades culturais, campeiras e artísticas.

O Desfile Farroupilha com a participação de cavalareiros, jantar com bailanta e cerimônia de extinção da Chama Crioula encerram a programação.

A Semana Farroupilha é uma realização da Prefeitura de Canela em parceria com o CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.