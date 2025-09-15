Canela recebe R$ 200 mil para custeio da saúde

Recurso é fruto de emenda parlamentar do senador Luis Carlos Heinze, com articulação do deputado estadual Joel Wilhelm

Canela recebeu no último sábado (13) uma emenda parlamentar destinada ao custeio da saúde municipal. O recurso, no valor de R$ 203 mil, foi viabilizado pelo senador Luis Carlos Heinze (PP) em parceria com o deputado estadual Joel Wilhelm (PP).

A entrega do ofício ocorreu junto ao secretário de Saúde, Jean Spall, com a presença de Guilherme Port e Sandro Petry, presidente e vice do PP municipal, além das servidoras Cristina Moura e Mônica Leite, da coordenadora do SAMU, Patrícia Fontes, e do interventor do hospital, Messias Morais.

Segundo os parlamentares, a iniciativa busca garantir mais investimentos para a Região das Hortênsias, com foco em áreas prioritárias como a saúde pública, setor que exige constante atenção e recursos.

