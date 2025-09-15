Ed Salvato, referência global em turismo LGBTQ+, estreia no Festuris 2025

O Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, chega à sua 37ª edição consolidando-se como uma das mais importantes plataformas de negócios e tendências do setor no Brasil e na América Latina. Neste ano, o palco LGBT+ Diversidade recebe pela primeira vez uma das vozes mais respeitadas do turismo queer no mundo: Ed Salvato. Sua presença está marcada para o dia 7 de novembro, às 16h.

Com mais de 25 anos de atuação, Ed Salvato é um verdadeiro embaixador da inclusão no turismo. Ex-editor-chefe de publicações icônicas como OUT Traveler, ManAboutWorld e do pioneiro Out & About, ele se destaca por seu compromisso com a segurança, o pertencimento e a visibilidade de viajantes LGBTQ+ em uma indústria que, historicamente, nem sempre acolheu a diversidade.

Professor no Tisch Center of Hospitality da Universidade de Nova York (NYU), Salvato ministra o primeiro curso da instituição focado em inclusão e pertencimento no setor de viagens. Além disso, é coautor do influente The Handbook of LGBT Tourism & Hospitality, obra considerada essencial para profissionais e marcas que desejam criar experiências verdadeiramente acolhedoras para o público queer.

Sua trajetória também inclui seis anos no conselho da International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) – cinco deles como tesoureiro – e um extenso trabalho como consultor de destinos, hotéis e operadores que buscam transformar boas intenções em práticas reais de inclusão.

“Com a presença de Ed Salvato, o Festuris 2025 reforça seu compromisso com a inovação e com um turismo mais humano, acessível e inclusivo — onde cada viajante, independentemente de sua identidade, possa ser bem-vindo em qualquer lugar e ser exatamente como é com tranquilidade, segurança e respeito”, destaca a CEO do Festuris, Marta Rossi.

No palco LGBT+ Diversidade, Salvato trará sua visão global, aliando dados, experiências práticas e histórias reais de transformação, mostrando como o turismo pode ser uma ferramenta poderosa para promover respeito, conexão e pertencimento em um mundo cada vez mais plural.

O QUE DIZ ED SALVATO – Entusiasmado por compartilhar conteúdo no Festuris 2025, Ed comenta que: “Estou honrado em participar do Festuris pela primeira vez e especialmente animado por me juntar ao palco da Diversidade. Por mais de 25 anos, meu trabalho se concentrou em ajudar destinos e marcas de viagens a criar experiências onde cada viajante se sinta seguro, visto e acolhido. No Festuris, compartilharei insights sobre o futuro do turismo LGBTQ+, antecipando as tendências e os desafios que moldarão nosso setor nos próximos cinco anos. Estou igualmente ansioso para aprender com colegas no Brasil e na América Latina que estão avançando neste trabalho de maneiras poderosas. Juntos, podemos expandir a conversa sobre pertencimento em viagens e inspirar uma nova geração de líderes comprometidos com a hospitalidade que acolhe a todos”.

E destaca: “”O futuro do turismo LGBTQ+ depende da criação de experiências onde cada viajante sinta que pertence, e estou animado para trazer esta conversa para o Festuris.”

FESTURIS – O 37º Festuris acontece em Gramado de 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, sob o tema “Reimaginando o Amanhã”. As inscrições já estão abertas de forma gratuita para agentes de viagens, guias de turismo, imprensa, assessores de imprensa, criadores de conteúdo e convidado embaixador. Para se inscrever é necessário acessar o site www.festurisgramado.com.br. Para mais informações siga o Festuris nas redes sociais @festurisgramado

Os acessos para o Meeting Festuris já estão disponíveis para venda no site do Festuris. Neste mês de setembro os valores dos ingressos custam R$ 360,00 e, além de acessar o palco principal, a aquisição deste ingresso permite participar da Feira Geral. Mais informações podem ser obtidas com Julia Bervanger, pelo telefone/WhatsApp: (54) 99955.4934.

