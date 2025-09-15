Hospital de Canela suspende visitas por aumento de casos de Covid-19

Canela – O Hospital de Canela anunciou nesta segunda-feira (15) a suspensão de todas as visitas a pacientes internados e em observação. A medida foi adotada em razão do aumento dos casos de Covid-19 na cidade e na região.

Segundo o comunicado oficial, a decisão busca garantir a segurança de pacientes, colaboradores e da comunidade. A suspensão tem validade inicial de dez dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade.

O interventor do hospital, Emanoel Messias Morais do Nascimento, destacou que, apesar da importância da presença familiar, neste momento a prioridade é conter a circulação do vírus e proteger a saúde de todos.

O hospital reforça as medidas de prevenção: lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, usar máscara cobrindo nariz e boca, evitar aglomerações, manter o distanciamento social e garantir ambientes bem ventilados.

A direção pede compreensão e colaboração da comunidade diante do cenário atual.