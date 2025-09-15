Moradores do Chacrão reclamam da falta de transporte público em Canela

Prefeitura responde que estuda nova concessão para reorganizar o serviço de transporte coletivo

Moradores do Bairro Chacrão, em Canela, procuraram a Folha de Canela para relatar dificuldades enfrentadas com a retirada da linha de ônibus que atendia a comunidade. A ausência do transporte tem gerado transtornos a quem depende do serviço no dia a dia. Confira o relato enviado pelos moradores:

A população do Bairro Chacrão, em Canela, está sofrendo com a retirada do transporte público. Essa decisão tem causado enormes transtornos para trabalhadores, estudantes, idosos e famílias que dependem diariamente do ônibus para chegar ao trabalho, às escolas, ao posto de saúde e a outros serviços essenciais. O transporte coletivo não é um luxo, é um direito básico de qualquer cidadão. Quando esse direito nos é tirado, o que acontece é o isolamento de toda uma comunidade, aumentando as dificuldades para quem já enfrenta tantos desafios no dia a dia. Não podemos aceitar que os moradores do Chacrão sejam deixados de lado. A falta de transporte público atinge diretamente a dignidade das pessoas e compromete a mobilidade urbana da cidade como um todo. Estamos cobrando uma posição do prefeito de Canela e também do Ministério Público. Queremos providências imediatas para que esse serviço seja restabelecido. A população merece respeito, condições de ir e vir e a garantia de seus direitos.

Em contraponto, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, encaminhou nota de esclarecimento sobre a situação: