Moradores do Chacrão reclamam da falta de transporte público em Canela

Prefeitura responde que estuda nova concessão para reorganizar o serviço de transporte coletivo
Moradores do Bairro Chacrão, em Canela, procuraram a Folha de Canela para relatar dificuldades enfrentadas com a retirada da linha de ônibus que atendia a comunidade. A ausência do transporte tem gerado transtornos a quem depende do serviço no dia a dia. Confira o relato enviado pelos moradores:
A população do Bairro Chacrão, em Canela, está sofrendo com a retirada do transporte público. Essa decisão tem causado enormes transtornos para trabalhadores, estudantes, idosos e famílias que dependem diariamente do ônibus para chegar ao trabalho, às escolas, ao posto de saúde e a outros serviços essenciais.
O transporte coletivo não é um luxo, é um direito básico de qualquer cidadão. Quando esse direito nos é tirado, o que acontece é o isolamento de toda uma comunidade, aumentando as dificuldades para quem já enfrenta tantos desafios no dia a dia.
Não podemos aceitar que os moradores do Chacrão sejam deixados de lado. A falta de transporte público atinge diretamente a dignidade das pessoas e compromete a mobilidade urbana da cidade como um todo.
Estamos cobrando uma posição do prefeito de Canela e também do Ministério Público. Queremos providências imediatas para que esse serviço seja restabelecido. A população merece respeito, condições de ir e vir e a garantia de seus direitos.
Em contraponto, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, encaminhou nota de esclarecimento sobre a situação:
A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, esclarece à comunidade sobre a situação do transporte público no Bairro Chacrão. Atualmente, o município conta com a permissão precária do serviço, conforme legislação municipal vigente desde 2014, o que impossibilita a Administração de exigir contrapartidas específicas da empresa responsável. Dessa forma, os trajetos são definidos pela viabilidade operacional da Viação Canelense, que afirma que a linha que atende ao Chacrão não tem sido mantida por não apresentar retorno financeiro, o que resultou na atual ausência do serviço na região.
Diante desse cenário, a Prefeitura já tomou medidas concretas: foram garantidos recursos por meio do Fundo de Ordenamento Urbano e Rural (FOUR) para viabilizar a contratação de um estudo atualizado de mobilidade urbana em Canela. Este estudo servirá de base para a realização de uma licitação de concessão – e não mais de permissão – para o transporte coletivo de passageiros, o que permitirá maior segurança jurídica, organização e qualidade no atendimento à população.
A Administração Municipal reafirma seu compromisso em buscar soluções viáveis, dentro da legalidade e que contemplem as necessidades da comunidade do Bairro Chacrão e de toda a cidade de Canela.