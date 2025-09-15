Semana do Trânsito de Canela contará com ações educativas

Com o objetivo de promover a conscientização e a segurança no trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização de Canela, promoverá a Semana do Trânsito, entre os dias 18 e 24 de setembro.

A programação contará com blitz educativas, abordando temas como a importância do respeito aos limites de velocidade, o uso de cinto de segurança, a atenção às faixas de pedestres e ciclistas, além da orientação sobre os riscos da combinação de álcool e direção, entre outros.

As ações acontecerão nas principais vias do município, em locais e horários definidos pela Secretaria, conforme o fluxo do trânsito.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

