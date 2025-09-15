Semana Farroupilha de Canela contou com Campeonato de Laço e segue com programação até 20 de setembro

O Parque de Rodeios Saiqui foi palco, neste fim de semana, de um dos momentos mais marcantes dos Festejos Farroupilhas de Canela: o 28º Campeonato Municipal de Laço.
A competição reuniu mais de 400 laçadores, organizados em 33 equipes, 7 quintetos de prendas, com representantes de 17 entidades tradicionalistas, reforçando a força e a união do movimento no Município.
Este ano, o Piquete de Laçadores Recanto dos Amigos – Família Fagundes foi o grande homenageado na cerimônia oficial, que reuniu autoridades municipais e lideranças tradicionalistas da região. O patrão Osmani Fagundes, ao lado de sua esposa Selene, prestou tributo a pessoas que tiveram papel fundamental na trajetória do piquete e anunciou que, em 2026, o reconhecimento será dedicado ao Piquete de Laçadores Tropeiro Serrano.
O patrão do CTG Querência Luiz Kerschner, em seu pronunciamento, destacou em seu pronunciamento: “Nosso Querência tem levado alguns pealos, mas com dedicação e apoio de todos, conseguimos realizar uma linda Ronda Crioula, nosso Campeonato já é sucesso e já estamos com foco no Rodeio, que ocorrerá de 8 a 11 de janeiro.”
Os grandes campeões foram: Força A 1° lugar – P.L Serra e Fronteira e 2° lugar – CTG Estrela Serrana; Força B 1° lugar P.L Poncho Serrano e 2° lugar P.L Bandeira dos Fortes; Força C – 1° lugar – P.L Saiqui e 2° lugar – P.L Rancho Rodrigues; Força D – 1° lugar – P.L Presilha Serrana e 2° lugar – P.L Serra e Fronteira. O Quinteto de Presnas, duas equipes do P.L. Poncho Serrano sagraram-se campeãs em primeiro e segundo lugar. O braço de Ouro foi muito disputado e os três finalistas decidiram por dividir o troféu e encerrar a disputa.
O patrão Luiz Kerschner, acompanhado de prendas e peões do CTG Querência, fez o traslado da Chama Criola, do Parque de Rodeios para a praça João Corrêa na segunda, 15, às 11h, deixando o maior símbolo destes festejos farroupilhas na Casa do Gaúcho,onde comunidade e visitantes contam com uma intensa agenda artístico-cultural, diariamente de segunda a quarta-feira, das 10h às 18h, e de quinta a domingo, das 10h às 20h.
Os Festejos Farroupilhas de Canela seguem até o dia 20, quando o Desfile Farroupilha tomará as ruas do centro cidade, às 15h. Na ocasião na Praça João Corrêa haverá um solenidade para a entrega da Chama Crioula, que será levada pelos cavaleirros até o Parque de Rodeios. A noite tem jantar com bailanta e o encerramento com a extinção da Chama Crioula no Parque de Rodeios Saiqui à meia-noite.
Os Festejos Farroupilhas de Canela de Canela são realizados pela Prefeitura Municipal em parceria com o CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.
Programação Semana Farroupilha – Apresentações Artísticas, Musicais e Escolares
Casa do Gaúcho
Data: 13 a 20 de setembro
Local: Praça João Correa
Horário de funcionamento: Segunda a quarta 10h às 18h / quinta a domingo 10h às 20h
12 de setembro – Sexta-feira
Local: Parque de Rodeios Saiqui
19h – Abertura Oficial da Semana Farroupilha
20h – Show com o músico nativista Pepeu Gonçalves
Após o show, jantar por adesão promovido pelo CTG Querência*
13 de setembro – Sábado
28° Campeonato Municipal de Laço de Canela
Local: Parque de Rodeios Saiqui
10h às 20h – Casa do Gaúcho
18h Retruco– Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
14 de setembro – Domingo
28° Campeonato Municipal de Laço de Canela
Local: Parque de Rodeios Saiqui
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
15 de setembro – Segunda-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
11h – Chegada da Chama Crioula na Casa do Gaúcho
14h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Prof. Selma Port Hermann
14h45 – Apresentação de dança DTG EMEI Serafina Seibt e DTG Origens
15h – Apresentação de dança DTG EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto
16 de setembro – Terça-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
10h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Cora Cunha Vianna e DTG Porteira da Tradição
13h30 – Grupo de dança da APAE: Tributo à Imigração Italiana / Eu sou assim
14h30 – Apresentação de dança EMEIEF Barão do Rio Branco e DTG Estância do Saiqui
17 de setembro – Quarta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
14h – Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência
15h – Declamação – EMEI Ítala Reis
15h30 – Apresentação de dança EMEI Prof. Sylvio Hoffmann – DTG Pequenos Estancieiros
16h – Grupo Artístico Os Seresteiros
18h – Apresentação de dança EMEIF Rodolfo Schilieper e DTG Novo Horizonte + APAE
18h20 – Apresentação de dança EMEI Profª Eva Alzira Bianchi – DTG Pequenos Fandangueiros
18 de setembro – Quinta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
13h30 – DTG Dante Bertoluci
14h – Oficina de bonecas e peões com o CTG Querência
14h30 – Declamação – EMEI Profª Alice Wortmann
14h45 – Apresentação EMEI Profª Diva Pedroso da Cunha + DTG Rio Grande Criança
15h – Apresentação EMEIEF Rodolfo Schilieper + DTG Novo Horizonte + APAE
19h – Degustação de Costelão promovido pela Associação Tradicionalista de Canela
19 de setembro – Sexta-feira
10h às 20h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
20 de setembro – Sábado – Dia do Gaúcho
10h às 19h – Casa do Gaúcho
Local: Praça João Correa
Ronda da Chama Crioula
12h – Degustação de Costelão promovido pela Churrascaria Garfo & Bombacha
15h – Desfile Farroupilha: saída do Parque do Palácio até a Casa do Gaúcho e entrega da Chama Crioula ao Patrão do CTG Querência
17h30 – Apresentação de dança das Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência
Local: Parque de Rodeios Saiqui
20h – Jantar por adesão promovido pelo CTG Querência com bailanta
24h – Cerimônia de Extinção da Chama Crioula