Semana Farroupilha de Canela contou com Campeonato de Laço e segue com programação até 20 de setembro

O Parque de Rodeios Saiqui foi palco, neste fim de semana, de um dos momentos mais marcantes dos Festejos Farroupilhas de Canela: o 28º Campeonato Municipal de Laço.

A competição reuniu mais de 400 laçadores, organizados em 33 equipes, 7 quintetos de prendas, com representantes de 17 entidades tradicionalistas, reforçando a força e a união do movimento no Município.

Este ano, o Piquete de Laçadores Recanto dos Amigos – Família Fagundes foi o grande homenageado na cerimônia oficial, que reuniu autoridades municipais e lideranças tradicionalistas da região. O patrão Osmani Fagundes, ao lado de sua esposa Selene, prestou tributo a pessoas que tiveram papel fundamental na trajetória do piquete e anunciou que, em 2026, o reconhecimento será dedicado ao Piquete de Laçadores Tropeiro Serrano.

O patrão do CTG Querência Luiz Kerschner, em seu pronunciamento, destacou em seu pronunciamento: “Nosso Querência tem levado alguns pealos, mas com dedicação e apoio de todos, conseguimos realizar uma linda Ronda Crioula, nosso Campeonato já é sucesso e já estamos com foco no Rodeio, que ocorrerá de 8 a 11 de janeiro.”

Os grandes campeões foram: Força A 1° lugar – P.L Serra e Fronteira e 2° lugar – CTG Estrela Serrana; Força B 1° lugar P.L Poncho Serrano e 2° lugar P.L Bandeira dos Fortes; Força C – 1° lugar – P.L Saiqui e 2° lugar – P.L Rancho Rodrigues; Força D – 1° lugar – P.L Presilha Serrana e 2° lugar – P.L Serra e Fronteira. O Quinteto de Presnas, duas equipes do P.L. Poncho Serrano sagraram-se campeãs em primeiro e segundo lugar. O braço de Ouro foi muito disputado e os três finalistas decidiram por dividir o troféu e encerrar a disputa.

O patrão Luiz Kerschner, acompanhado de prendas e peões do CTG Querência, fez o traslado da Chama Criola, do Parque de Rodeios para a praça João Corrêa na segunda, 15, às 11h, deixando o maior símbolo destes festejos farroupilhas na Casa do Gaúcho,onde comunidade e visitantes contam com uma intensa agenda artístico-cultural, diariamente de segunda a quarta-feira, das 10h às 18h, e de quinta a domingo, das 10h às 20h.

Os Festejos Farroupilhas de Canela seguem até o dia 20, quando o Desfile Farroupilha tomará as ruas do centro cidade, às 15h. Na ocasião na Praça João Corrêa haverá um solenidade para a entrega da Chama Crioula, que será levada pelos cavaleirros até o Parque de Rodeios. A noite tem jantar com bailanta e o encerramento com a extinção da Chama Crioula no Parque de Rodeios Saiqui à meia-noite.

Os Festejos Farroupilhas de Canela de Canela são realizados pela Prefeitura Municipal em parceria com o CTG Querência e Associação Tradicionalista de Canela.

Programação Semana Farroupilha – Apresentações Artísticas, Musicais e Escolares

Casa do Gaúcho

Data: 13 a 20 de setembro

Local: Praça João Correa

Horário de funcionamento: Segunda a quarta 10h às 18h / quinta a domingo 10h às 20h

12 de setembro – Sexta-feira

Local: Parque de Rodeios Saiqui

19h – Abertura Oficial da Semana Farroupilha

20h – Show com o músico nativista Pepeu Gonçalves

Após o show, jantar por adesão promovido pelo CTG Querência*

13 de setembro – Sábado

28° Campeonato Municipal de Laço de Canela

Local: Parque de Rodeios Saiqui

10h às 20h – Casa do Gaúcho

18h Retruco– Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

14 de setembro – Domingo

28° Campeonato Municipal de Laço de Canela

Local: Parque de Rodeios Saiqui

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

15 de setembro – Segunda-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

11h – Chegada da Chama Crioula na Casa do Gaúcho

14h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Prof. Selma Port Hermann

14h45 – Apresentação de dança DTG EMEI Serafina Seibt e DTG Origens

15h – Apresentação de dança DTG EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto

16 de setembro – Terça-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

10h30 – Apresentação de dança DTG EMEI Cora Cunha Vianna e DTG Porteira da Tradição

13h30 – Grupo de dança da APAE: Tributo à Imigração Italiana / Eu sou assim

14h30 – Apresentação de dança EMEIEF Barão do Rio Branco e DTG Estância do Saiqui

17 de setembro – Quarta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

14h – Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência

15h – Declamação – EMEI Ítala Reis

15h30 – Apresentação de dança EMEI Prof. Sylvio Hoffmann – DTG Pequenos Estancieiros

16h – Grupo Artístico Os Seresteiros

18h – Apresentação de dança EMEIF Rodolfo Schilieper e DTG Novo Horizonte + APAE

18h20 – Apresentação de dança EMEI Profª Eva Alzira Bianchi – DTG Pequenos Fandangueiros

18 de setembro – Quinta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

13h30 – DTG Dante Bertoluci

14h – Oficina de bonecas e peões com o CTG Querência

14h30 – Declamação – EMEI Profª Alice Wortmann

14h45 – Apresentação EMEI Profª Diva Pedroso da Cunha + DTG Rio Grande Criança

15h – Apresentação EMEIEF Rodolfo Schilieper + DTG Novo Horizonte + APAE

19h – Degustação de Costelão promovido pela Associação Tradicionalista de Canela

19 de setembro – Sexta-feira

10h às 20h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

20 de setembro – Sábado – Dia do Gaúcho

10h às 19h – Casa do Gaúcho

Local: Praça João Correa

Ronda da Chama Crioula

12h – Degustação de Costelão promovido pela Churrascaria Garfo & Bombacha

15h – Desfile Farroupilha: saída do Parque do Palácio até a Casa do Gaúcho e entrega da Chama Crioula ao Patrão do CTG Querência

17h30 – Apresentação de dança das Invernadas Pré-Mirim e Mirim do CTG Querência

Local: Parque de Rodeios Saiqui

20h – Jantar por adesão promovido pelo CTG Querência com bailanta

24h – Cerimônia de Extinção da Chama Crioula