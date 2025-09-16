Ação Apaixone-se por Canela tem 2ª edição do “Abraço na Catedral de Pedra” no dia 20 de setembro

Em uma manifestação de amor pela cidade e pela cultura gaúcha, a comunidade de Canela se reunirá para a segunda edição do “Abraço na Catedral de Pedra”. O evento está marcado para o próximo sábado, 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha, e convida moradores e visitantes a se concentrarem na Praça da Matriz a partir das 13h.

O encontro é uma celebração da identidade local, e os participantes são incentivados a trazer seu chimarrão, bandeiras do Rio Grande do Sul e de Canela. Para entrar no clima da data, quem desejar pode comparecer pilchado. O ponto alto da programação acontecerá às 15h, quando todos se darão as mãos para formar um grande abraço simbólico ao redor da imponente Igreja Matriz, um dos mais belos cartões-postais do país. O gesto busca encher a cidade de energia positiva e reforçar os laços comunitários.

A organização informa que, em caso de chuva, o evento será adiado para uma nova data a ser comunicada.

A iniciativa integra a campanha “Apaixone-se por Canela”, liderada pelo grupo Canela Hotéis e Pousadas e ACIC, que busca fomentar o turismo e a economia da região. A campanha ganhou destaque em sua primeira edição, em junho do ano passado, quando empresários e moradores realizaram um ato semelhante para marcar o lançamento de uma série de ações de incentivo ao turismo, incluindo a oferta de diárias gratuitas e descontos na rede hoteleira, como resposta a um período trágico que afetou o estado.

“Encontramos na união entre os hotéis e as pousadas de Canela a força para iniciar ações de retomada”, detalha a empresária Mona Oppitz, representante do grupo. “A campanha ‘Apaixone-se por Canela’, que envolve também o comércio e os empreendimentos da cidade, é um convite para que o público venha a Canela, nos ajudando a valorizar e aquecer o turismo”, conclui.

A iniciativa surgiu em 2024, após o período das chuvas e enchentes do RS, como uma ação simbólica para valorizar a união pela retomada. Fazem parte da ação a ACIC- Associação Comercial e Industrial de Canela, Pousada Don Ramon, Pousada do Bosque, Cabanas Altos da Serra, Pousada Caliandra, Pousada Augusta, Pousada Doce Canela, Pousada Vila 505 e Estalagem Vila Suzana.

SERVIÇO

O quê: 2ª Edição – Abraço na Catedral de Pedra

2ª Edição – Abraço na Catedral de Pedra Quando: Dia 20 de setembro (sábado)

Dia 20 de setembro (sábado) Horário: Concentração a partir das 13h; Abraço às 15h

Concentração a partir das 13h; Abraço às 15h Local: Igreja Matriz de Canela (Catedral de Pedra)

Igreja Matriz de Canela (Catedral de Pedra) O que levar: Chimarrão, bandeira do RS ou de Canela. Trajes típicos (pilcha) são bem-vindos.

Observação: Em caso de chuva, o evento será transferido.