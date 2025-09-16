Casa Raymundo é tema de Encontros com a Memória, a ocorrer no dia 19

Iniciativa do Memorial Canela tem como convidados Julce Raymundo Jahn, Luiz Antônio Raymundo e Nilda Athaides.

Encontros com a Memória, iniciativa regular realizada mensalmente pelo Memorial Canela, terá a Casa Raymundo como tema, na próxima sexta-feira, às 19h, no Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela, com mediação de Ana Glenda Viezzer. Os convidados são Julce Raymundo Jahn, Luiz Antônio Raymundo e Nilda de Athaides. O evento é gratuito e aberto ao público.

A Casa Raymundo Ltda., definia-se como um “grande armazém em geral”, daqueles que antigamente ostentavam sua vocação na fachada: “secos & molhados” – neles incluídos “sal, arame, cimento, fazendas, miudezas, ferragens, louças, querosene, óleos, tintas, camas, fogões”, para venda; e “herva Barbaquá, produtos pastoris e coloniais” para compras. Também era dotada de “excelentes galpões e potreiros”, numa época em que o transporte de mercadorias e pessoas era feito basicamente por tração animal.

Funcionava na Avenida João Pessoa, onde hoje situa-se o Supermercado Rissul e era propriedade de Victor Ivo Raymundo, de seu pai Godofredo Raymundo e de seu tio Cézar Raymundo e atendia uma vasta clientela no eixo São Francisco de Paula/Canela/Gramado e respectivos arredores. A família também possuía o Curtume Avante e a Marcenaria e Fábrica de Esquadrias.

A família Raymundo, oriunda de São Francisco de Paula e radicada em Canela, teve importante participação na vida comunitária municipal, com ações de proteção aos necessitados e participações políticas (com representantes eleitos para a Câmara de Vereadores) e religiosas (junto à Igreja Matriz, às Irmãs Pastorinhas e ao Oásis Santa Ângela).

Sobre o Memorial Canela

O “Memorial Canela” é uma sociedade civil independente e sem fins lucrativos, criada em 2022 e voltada para o desenvolvimento e a valorização da cultura local, além da preservação de seu patrimônio. Realizou em 2024 o 1º Encontro da Memória de Canela e em agosto passado o 2º Encontro. Também promove, desde o ano passado, encontros temáticos, que em 2025 ocorrem mensalmente, até dezembro próximo. Ambas iniciativas têm o apoio do Fundo Social Sicredi Pioneira.