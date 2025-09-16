Falta um mês para a 36ª Oktoberfest de Igrejinha

De 17 a 26 de outubro, maior festa comunitária do Brasil reúne mais de 120 atrações, de shows nacionais a programação cultural para toda a família

Ruas decoradas, músicas típicas e o sorriso no rosto da comunidade já anunciam que faltam apenas 30 dias para a 36ª Oktoberfest de Igrejinha. De 17 a 26 de outubro, o Parque de Eventos Almiro Grings recebe a maior festa comunitária do Brasil, que deve reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura germânica. A programação contempla shows nacionais, apresentações culturais, jogos, encontro de danças e gastronomia, com atividades para todos os públicos. Entre os artistas confirmados estão Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós.

Ao todo, serão mais de 70 atrações e cerca de 120 apresentações distribuídas nos seis palcos do parque. O chopp oficial da edição será Eisenbahn, enquanto as bebidas não alcoólicas ficam por conta da Coca-Cola. A festa terá ainda a energia das bandas de baile, como Rainha Musical, Banda 10, Nave Som e Brilha Som; grupos tradicionais, entre eles Super Banda Choppão, Super Banda Real e Super Musical Monte Carlo; além de bandinhas típicas alemãs, música eletrônica e bandas alternativas.

Segundo o presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), Falcon Jost, são mais de 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado, prontos para proporcionar alegria e diversão para toda a família. “O coração começa a ter um compasso mais acelerado faltando um mês para a festa. O parque e a cidade já estão ganhando novas cores, embalados pelas músicas na avenida e pela movimentação nos comércios”, destaca.

Tradição e solidariedade fazem parte da festa

Além da diversidade musical e cultural, a Oktoberfest de Igrejinha se diferencia por ser realizada por mais de três mil voluntários, que trabalham ao longo do ano todo para concretizar a festa. O resultado financeiro é integralmente revertido para entidades da região, fortalecendo áreas como Saúde, Educação, Segurança e Cultura. Nas últimas 35 edições, mais de R$ 33 milhões já foram repassados a escolas, hospitais, Brigada Militar, Bombeiros e outras organizações.

Para Jost, a festa é um momento muito aguardado no calendário local: “As expectativas são sempre as melhores possíveis, pois os dias da Oktober são considerados os mais alegres do ano”, completa.

Emoção marca preparativos

A rainha Isadora Schilling Lauck vive a contagem regressiva de forma intensa. Desde a infância, ela sonhava em vivenciar esse momento. “Sempre esperei ansiosa pela Oktober, mas neste ano a espera é ainda mais especial. Desde que me inscrevi como candidata a soberana, me entreguei de alma e coração para fazer a 36ª edição acontecer. Sinto um misto de emoções: felicidade, animação e o coração cheio de expectativas para que seja mais uma edição de sucesso”, revela.

Entre os momentos mais aguardados, tanto pela comunidade quanto pela organização da festa, estão a abertura dos portões no dia 17 e a tradicional carreata do chopp, na véspera do evento. “Estou animado para aproveitar todos os momentos da programação, que foi pensada com bastante carinho para os diferentes públicos que frequentam a nossa festa”, destaca Jost. “A abertura marca a concretização de um projeto que está sendo pensado desde o ano passado. Já a carreata é um dos instantes mais aguardados pela comunidade”, complementa.

Para Isadora, a chegada do cortejo ao município será inesquecível: “o corpo arrepia e o coração bate mais forte ao imaginar a carreata percorrendo a região e chegando até a minha tão amada cidade. E ver o parque lotado, repleto de pessoas celebrando nossa cultura e fazendo o bem a alguém, será marcante”, projeta.

Novidades prometem surpreender o público

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha traz novidades na infraestrutura e na programação. O Biergarten foi ampliado e o público terá um novo espaço de convivência, o Multipalco, instalado próximo ao parque de diversões. Entre as atividades inéditas está o Stammtisch, voltado à prática do idioma alemão e do dialeto Hunsrück, que vai reunir falantes em torno de uma grande mesa com música, gastronomia e confraternização.

Os jogos germânicos também ganharam novo formato e, neste ano, serão itinerantes, ocupando diferentes espaços do parque. Já os dias temáticos reforçam a proposta de inclusão: o Besonderertag, destinado a pessoas com deficiência e APAEs, ocorre na terça-feira (21); o Kindertag, voltado às crianças, na quarta (22); e o Seniorentag, dedicado à terceira idade, na quinta (23).

“O público pode esperar mais uma edição pensada e feita com muito amor. O parque estará ainda mais lindo, com novos espaços, melhorias e ampliações. Muitas pessoas trabalham o ano inteiro para que a festa aconteça, e a melhor forma de honrar este trabalho, sem dúvidas, é ver a comunidade e os visitantes celebrando juntos”, resume a rainha.

Programação completa está disponível no site

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha acontece de 17 a 26 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. Os ingressos para os shows nacionais já estão disponíveis e a programação completa pode ser conferida no site oficial. Para saber mais, acesse: www.oktoberfest.org.br.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

1º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 36,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 25,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 36,00

2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Ambiente Verde, Bebecê, Voltec, Açoriana Alimentos, Benoit, Bibi, Construarte, Madeireira Status, Tacosola e Tintas Killing

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais