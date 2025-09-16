Folha entrevista a secretária de Turismo, Kenia Jaeger, após rumores de atraso em eventos

38º Sonho de Natal de Canela gera preocupações com atrasos e indefinições

Após o adiamento da edição deste ano do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela para 2026, e da Feira do Livro Josué Guimarães, adiada duas vezes em 2025, surgiram rumores na comunidade de que a programação cultural do 38º Sonho de Natal de Canela também esteja ameaçada.

As principais dúvidas giram em torno da realização de espetáculos culturais, da tradicional Chegada do Papai Noel e das apresentações que utilizam a fachada da Catedral de Pedra como cenário. Informações que circulam entre empresários e moradores apontam que o processo de organização do evento estaria atrasado, o que poderia comprometer parte da programação.

Por se tratar do maior evento de Canela e do período mais importante para o turismo local, a Folha entrevistou a secretária municipal de Turismo e Cultura, Kenia da Cunha Jaeger, que respondeu sobre os principais pontos de preocupação.

Entrevista com a secretária Kenia da Cunha Jaeger

Foto: André Fernandes/PMC/Divulgação

1 – Vai ter programação cultural no Sonho de Natal?*

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, está conduzindo os trâmites legais para a organização da programação cultural do 38º Sonho de Natal. O processo está em andamento, com base na Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e na Lei Rouanet, de forma a assegurar legalidade, transparência e qualidade.

2 – Por que a licitação está atrasada?

Não se trata de atraso, mas de adequações necessárias para que o processo licitatório esteja totalmente alinhado às exigências legais. Esses ajustes são indispensáveis para evitar questionamentos jurídicos e garantir segurança no uso dos recursos públicos.

3 – Haverá tempo hábil para captar os recursos das leis de incentivo?

Sim. As etapas de tramitação estão em andamento, com foco na viabilização da programação por meio das Leis de Incentivo. O trabalho segue voltado para assegurar a legalidade e possibilitar que os recursos cheguem de forma adequada, fortalecendo as atrações e mantendo a tradição do Sonho de Natal.

4 – Há uma garantia real de que a programação não será prejudicada?

Entendo a colocação. De fato, estamos em processo de captação de patrocínios para viabilizar o Sonho de Natal. A realidade hoje é diferente, o orçamento também, e o nosso trabalho é justamente encontrar alternativas para tornar o evento possível. Já temos um cronograma estabelecido, inclusive com datas pré-reservadas junto aos artistas, o que nos exige dar respostas concretas em relação à programação cultural.

*5- Por fim, há uma percepção na comunidade de que a Administração estaria em compasso de espera, evitando se manifestar até ter algo mais concreto a apresentar. Do ponto de vista interno, essa cautela pode ser compreensível, mas, para fora, a falta de informações é interpretada como enrolação. Diante disso, mesmo que o momento administrativo ainda não seja o ideal, não seria mais produtivo oferecer alguma satisfação à comunidade desde já?

O que pode parecer silêncio é, na verdade, cautela. A Administração está dedicada aos ajustes técnicos e jurídicos necessários antes de anunciar oficialmente a programação. O objetivo é não antecipar informações que ainda dependem de trâmites legais. Em breve, será apresentado um cronograma oficial, com transparência e segurança, garantindo que Canela receba um evento à altura de sua tradição e importância cultural.

NOTA DO EDITOR

O que está em jogo

As respostas da secretária apontam que o Sonho de Natal será realizado, mas ainda sem garantias concretas sobre todos os atrativos. A Prefeitura reforça que o processo segue dentro da legalidade e que há um cronograma em andamento, mas evita confirmar de forma objetiva a programação. Para a comunidade e o trade turístico, a preocupação se mantém: os trâmites legais e a captação de patrocínios ainda estão em curso, e o tempo até o início do evento é curto. Em resumo, há intenção clara de fazer, mas o cenário ainda exige cautela.