Galera da Estevão conquista título do Máster de Futsal de Canela em final emocionante

A noite desta segunda-feira (16), no Ginásio Carlinhos da Vila, foi marcada pela decisão do Campeonato Máster de Futsal de Canela, categoria destinada a atletas com 40 anos ou mais. Galera da Estevão (GDE) e União Rancho Grande (URG) protagonizaram uma final equilibrada e repleta de emoção, que terminou com a conquista do GDE nos pênaltis.

Jogo equilibrado no tempo normal

No tempo regulamentar, o confronto terminou empatado em 2 a 2. Pelo URG, Tatu e Fabinho balançaram as redes. Do lado do GDE, Ismael e Rafa Gralha foram os responsáveis por manter o placar nivelado.

Brilho dos goleiros e decisão nos pênaltis

Nas cobranças de pênalti, o equilíbrio continuou. Balu, Fabinho, Rafa Perotto e Tatu marcaram para o Rancho Grande, enquanto Ismael, Juliano, Cleber e Rafa Gralha converteram para a Galera da Estevão.

Os goleiros também tiveram papel de destaque: Luiz Tafarel defendeu a cobrança de Rech (URG), enquanto Schmitt pegou a batida de Rodrigo (GDE).

Na série alternada, a tensão aumentou. Salgadinho, do URG, chutou para fora, e coube ao capitão Seco, do GDE, marcar o gol decisivo. Placar final: 5 a 4 nos pênaltis e festa da Galera da Estevão.

Premiações individuais e coletivas

Além da conquista do título, a noite também foi de reconhecimento aos destaques do campeonato:

Seleção do Campeonato:

Goleiro: Luis Marciano de Oliveira Martins (Tafarel) – GDE

Fixo: Rafael Perotto Chiapinotto – URG

Ala: Lucas Farofa – CRC

Ala: Everson Weber – CRC

Pivô: Rodrigo Emerich Graminho – GDE

Melhor treinador: Roger de Brito (GDE)

Defesa menos vazada: União Rancho Grande

Destaque da final: Rafael Gralha (GDE)

Artilheiros: Lucas Farofa, Everson Weber, Rafael Perotto, Cristiano Colombo e Rodrigo Emerich Graminho – todos com 5 gols

Destaque do campeonato: Luis Marciano (Tafarel) – GDE

Disciplina: Del Trago Futsal

Classificação final