Galera da Estevão conquista título do Máster de Futsal de Canela em final emocionante

A noite desta segunda-feira (16), no Ginásio Carlinhos da Vila, foi marcada pela decisão do Campeonato Máster de Futsal de Canela, categoria destinada a atletas com 40 anos ou mais. Galera da Estevão (GDE) e União Rancho Grande (URG) protagonizaram uma final equilibrada e repleta de emoção, que terminou com a conquista do GDE nos pênaltis.
Jogo equilibrado no tempo normal
No tempo regulamentar, o confronto terminou empatado em 2 a 2. Pelo URG, Tatu e Fabinho balançaram as redes. Do lado do GDE, Ismael e Rafa Gralha foram os responsáveis por manter o placar nivelado.
Brilho dos goleiros e decisão nos pênaltis
Nas cobranças de pênalti, o equilíbrio continuou. Balu, Fabinho, Rafa Perotto e Tatu marcaram para o Rancho Grande, enquanto Ismael, Juliano, Cleber e Rafa Gralha converteram para a Galera da Estevão.
Os goleiros também tiveram papel de destaque: Luiz Tafarel defendeu a cobrança de Rech (URG), enquanto Schmitt pegou a batida de Rodrigo (GDE).
Na série alternada, a tensão aumentou. Salgadinho, do URG, chutou para fora, e coube ao capitão Seco, do GDE, marcar o gol decisivo. Placar final: 5 a 4 nos pênaltis e festa da Galera da Estevão.
Premiações individuais e coletivas
Além da conquista do título, a noite também foi de reconhecimento aos destaques do campeonato:
- Seleção do Campeonato:
- Goleiro: Luis Marciano de Oliveira Martins (Tafarel) – GDE
- Fixo: Rafael Perotto Chiapinotto – URG
- Ala: Lucas Farofa – CRC
- Ala: Everson Weber – CRC
- Pivô: Rodrigo Emerich Graminho – GDE
- Melhor treinador: Roger de Brito (GDE)
- Defesa menos vazada: União Rancho Grande
- Destaque da final: Rafael Gralha (GDE)
- Artilheiros: Lucas Farofa, Everson Weber, Rafael Perotto, Cristiano Colombo e Rodrigo Emerich Graminho – todos com 5 gols
- Destaque do campeonato: Luis Marciano (Tafarel) – GDE
- Disciplina: Del Trago Futsal
Classificação final
- Campeão: Galera da Estevão (GDE)
- Vice-Campeão: União Rancho Grande (URG)
* 3º lugar: CRC