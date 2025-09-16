Papo de Responsa reúne, aproximadamente, 260 alunos na Câmara de Vereadores de Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado sediou nesta terça-feira, (16/09/2025), um encontro, abordando temas como o uso de drogas, consumo de álcool e escolhas para a vida, com estudantes do Colégio Estadual Santos Dumont (1º ano do Ensino Médio) e da EMEF Dr. Carlos Nelz – CAIC (6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental), escolas de Gramado.

O Papo de Responsa, conduzido pela delegada Fernanda Aranha (DP Gramado) e pela inspetora Silvia Berro (DP Canela), compartilhou experiências e orientações de forma clara e acessível, despertando a atenção dos jovens.

A atividade integrou profissionais da segurança pública de Gramado e Canela (Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal), reforçando a importância da prevenção, cidadania e valorização da vida junto à comunidade escolar.