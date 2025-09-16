Sicredi Pioneira promove exposição itinerante de Jeferson Hoffmann, artista que pinta com a boca

Com entrada gratuita, mostra acontece nos Espaços Sicredi de Gramado, São Leopoldo, Picada Café e Canela

Pincel entre os dentes, imaginação ilimitada e telas que carregam histórias de superação. Assim nascem as obras de Jeferson Hoffmann, artista de Nova Petrópolis que convida o público a conhecer seu trabalho em uma exposição itinerante pelos Espaços Sicredi. Com entrada gratuita, a mostra é promovida pela Sicredi Pioneira e percorre, a partir de setembro, as cidades de Gramado, São Leopoldo, Picada Café e Canela.

A Exposição Artística: Jeferson Hoffmann é aberta ao público e funciona em formato autoguiado: basta visitar o Espaço Sicredi no horário de atendimento para apreciar as obras de arte. Em cada município, a programação se estende por dez dias e, em algumas localidades, inclui um vernissage especial com a presença do artista, sua família e da professora Marta Buhs, que o acompanha no processo criativo. Nessas ocasiões, os visitantes poderão participar de bate-papo, assistir a uma demonstração ao vivo e conhecer de perto a trajetória do pintor.

Além de valorizar um talento da região, a iniciativa reforça o papel dos Espaços Sicredi como locais de convivência e desenvolvimento. Criados para aproximar a cooperativa das comunidades, esses ambientes oferecem estrutura para atendimento e para atividades profissionais, sociais e culturais, fortalecendo vínculos e gerando novas oportunidades, sempre com acesso gratuito para associados e para a população em geral.

Trajetória marcada por superação

Jeferson Hoffmann iniciou sua história com a pintura aos 12 anos. Sem movimentos no tronco, pernas e braços, encontrou na boca um caminho para expressar sua arte. Segurando o pincel entre os dentes, construiu uma carreira que hoje é reconhecida no mundo todo, afinal, ele é o único gaúcho a integrar a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, entidade que reúne mais de 800 artistas em 75 países.

Especialista na técnica óleo sobre tela, o pintor já acumula mais de mil obras, que são enviadas para a sede da associação, na Suíça, para a seleção e confecção de cartões. É natural de Nova Petrópolis e tem ligação profunda com a Sicredi Pioneira, já que a família Hoffmann é associada da cooperativa desde os anos 90.

Confira a programação da exposição de Jeferson Hoffmann

Gramado:

Local: Espaço Sicredi Gramado (Av. das Hortênsias, 1990 – Centro)

Visitação: de 8 a 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

São Leopoldo:

Local: Espaço Sicredi Feitoria (Avenida Feitoria, 5070 – Feitoria)

Visitação: de 22 de setembro a 1º de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Vernissage: dia 23 de setembro, às 18h30 (inscreva-se aqui)

Picada Café:

Local: Espaço Sicredi Picada Café (Rua Vicente Prieto, 146 – Centro)

Visitação: de 13 a 22 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Vernissage: 14 de outubro, às 19h (inscreva-se aqui)

Canela:

Local: Espaço Sicredi Canela (Rua Felisberto Soares, 159, sala 02 – Centro)

Visitação: de 3 a 12 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Vernissage: 3 de novembro, às 19h (inscreva-se aqui)

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.