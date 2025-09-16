Tecnologia, gestão e inovação: Smart Cities Park chega à terceira edição

O futuro das cidades será debatido, construído e inspirado na terceira edição do Smart Cities Park, o maior e mais consolidado evento municipalista de inovação e tecnologia do Rio Grande do Sul, de 28 a 30 de outubro, no centro de Eventos de Nova Petrópolis.

Pioneiro no Estado, o encontro já comprovou sua relevância com números expressivos e experiências transformadoras, reunindo gestores e especialistas que acreditam na inovação como caminho para o desenvolvimento dos municípios.

De ênfase nacional, o evento consolida-se como espaço essencial de atualização e integração para prefeitos, vereadores eleitos e gestores públicos de todas as áreas da administração municipal, incluindo secretarias de Administração, Desenvolvimento, Turismo, Agricultura, Saúde, Educação, Fazenda, Assistência Social, Meio Ambiente, entre outras.

Na edição anterior, em 2024, a capacidade máxima de 1.200 participantes presenciais foi alcançada, além de mais de cinco mil pessoas acompanhando em tempo real as palestras pelo canal do evento no YouTube. A expectativa para este ano é repetir e superar esse alcance, reforçando a relevância do encontro para a transformação da gestão pública.

Segundo a organização, em um cenário de constantes avanços tecnológicos, é imperativo que o poder público esteja inserido na cultura da inovação, aproximando administrações das soluções que já impactam positivamente o cotidiano das cidades.

A programação do Smart Cities Park 2025 está sendo cuidadosamente preparada para oferecer uma experiência rica, dinâmica e transformadora. Com o tema “Inovação e Gestão Ambiental”, o evento reunirá palestras, painéis, oficinas e experiências interativas. A abertura oficial está marcada para a tarde do dia 28, com atividades que abordam transparência, inovação digital e gestão municipal diante das mudanças climáticas. Nos dias seguintes, a programação se desdobra em quatro palcos simultâneos, com temas que vão desde inovação climática, segurança hídrica, economia circular e mobilidade sustentável até turismo criativo, cultura, saúde, educação conectada e tecnologia aplicada à segurança pública e à agricultura. Especialistas renomados, gestores públicos e empreendedores compartilharão conhecimentos e práticas para repensar os municípios de forma sustentável, inclusiva e inteligente.

O Smart Cities Park é um convite para que gestores municipais sejam protagonistas da revolução digital que molda o futuro das cidades brasileiras.

Mais informações e inscrições smartcitiespark.com.br

Centro de Eventos

Av. Padre Theobald, 1700 – Nova Petrópolis/RS