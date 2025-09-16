Ted Caramelo: o “cão propaganda” do Cempra de Canela ganha um lar



Encontrar um lar e uma família disposta a doar muito amor é o que desejam muitos dos animais recolhidos e abrigados pelo Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra) de Canela, e é o que o Ted Caramelo, cachorro que ilustrou a primeira campanha de adoção do ano promovida pela Prefeitura, também desejava e conseguiu. O animal não tem raça definida, tem cerca de 3 anos e permaneceu praticamente um ano aguardando por adoção. Há pouco mais de um mês, foi adotado por uma cidadã que já havia acolhido outros animais do Cempra.

Ione Couto, coordenadora do Cempra, relata que ao assumir o serviço do Município no início de 2025, encontrou Ted por lá. Com o passar do tempo e da convivência, ela e o cão desenvolveram uma boa amizade. Quando surgiu a ideia de produzir uma campanha de adoção animal, a titular do Centro Municipal não pensou duas vezes e convocou o cachorro caramelo para estrear o material. “Ele sempre foi muito alegre e simpático. Achamos que ele foi animal de estimação de alguma família com boa condição financeira, pois o Ted gosta muito de passear de carro”, relata.

A coordenadora conta que Ted Caramelo participou de uma edição da Feirinha Canela + Verde, realizada uma vez por mês, e que nesse evento ele e a nova dona se encontraram. “Dona Nair já tinha adotado dois cães nossos, mas, infelizmente, contraíram cinomose, e ela estava bastante triste com isso. Mesmo contrariada em adotar outro animal, visitou o espaço do Cempra na feirinha e foi amor à primeira vista entre ela e o Ted”, conta.

Mais animais para adoção

Assim como Ted Caramelo, a maioria dos cachorros que estamparam a campanha “Adote um Aumigo”, lançada no início do ano pela Prefeitura, ganharam um lar para viver. Contudo, outros 106 cachorros estão recolhidos no abrigo do município atualmente, esperando por uma família. Eles recebem alimentação, cuidados veterinários e muito carinho enquanto aguardam pela oportunidade de ter um tutor para chamar de seu.

Quem se interessar em levar um cão para casa – entre todos os tamanhos e cores disponíveis -, pode entrar em contato com o Cempra pela página do Instagram @cempracanela (https://www.instagram.com/cempracanela/) ou pelos telefones (54) 3282-5148 e (54) 9 9903-3293 (Whats).

O Cempra de Canela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela